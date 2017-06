Weng tar oppgjør med bilistene: - Er glad jeg overlevde

ANNONSE

Heidi Weng flytter snart inn i det nye Weng-huset, bygget utelukkende med miljøvennlige materialer, på Lillehammer.

Med det får den 25 år gamle langrennsløperen en roligere hverdag enn mange av de andre langrennsprofilene i landet. For mens løpere som Marit Bjørgen, Ingvild Flugstad Østberg og Therese Johaug bor i Oslo-området, foretrekker Weng en mindre forstyrrende treningshverdag i OL-byen fra 1994.

For 25-åringen er lei av trafikken i Oslo.

I et intervju med Dagbladet tar Weng et oppgjør med det hun mener er for aggressiv kjøring av hovedstadens bilister. Dem har hun stiftet nærmere bekjentskap med på treningsturene på rulleski, og langrennsprofilen innrømmer at hun synes bilførerne stresser for mye i Oslo.

- De burde være mer forsiktige når de vet at det kan ende med alvorlige skader. Det er skummelt og ekkelt, sier Weng.

Hun ber innstendig bilistene om å ta mer hensyn.

- Når jeg er ferdig å gå på rulleski i Oslo, tenker jeg ofte: «Jeg er glad jeg overlevde». Det har vært mange ganger jeg har vært redd, legger hun til.

Fjorårssesongen ble en sportslig opptur for Weng, som vant sammenlagtseieren i både verdenscupen og Tour de Ski.

Under VM i Lahti ble det gull på stafetten og lagsprinten, mens hun kapret sølvet på tremila bak Marit Bjørgen.