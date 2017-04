ANNONSE

Gilani skriver på Facebook at han tar pause fra alle verv på ubestemt tid, ifølge Dagsavisen Fremtiden : «Det siste året har vært tungt å bære på grunn av flere mediesaker med fokus på meg som person og min nærmeste familie som er min kone og våre to barn. Derfor ber jeg om forståelse for at jeg i denne situasjonen setter min familie foran mine folkevalgte verv», skriver han.

– Det er en helhetsvurdering. Vi er hobbypolitikere, og dette går veldig hardt innover meg. Jeg også har to ungdommer i huset på 12 og 13 år. Dette har gått utover både kona og mine to barn, sier Gilani til Fremtiden.

Gilani konkretiserer ikke hvilke mediesaker ha sikter til, men han har blant annet fått oppmerksomhet for en byggesak og har måttet erklære seg inhabil i saker som har med en pågående korrupsjonsetterforskning i Drammen å gjøre.

For et drøyt år siden ba gruppeleder Ståle Sørensen Miljøpartiet De Grønne i Drammen varaordføreren søke permisjon fra formannskap og bystyre fram til korrupsjonssaken er ferdig etterforsket.

Permisjonssøknaden skal behandles av bystyret på ordnært, opplyser Gilani.

