Innfører ny terrorsikring i Oslo sentrum

Oslo kommune iverksetter risikoreduserende og forebyggende tiltak på Karl Johansgate og tilstøtende gater.

Tiltakene, i form av tyngre blomsterkasser, benker og betongringer med jord og planter i, er ment å forebygge mot tilsiktet påkjørsel.

Slik skal Oslo sikres mot terror.

Hindringene blir å se på Karl Johansgate samt Jernbanetorget, Lille Grensen og Arbeidergata, opplyser kommunen i en pressemelding.

Utplasseringen vil foregå fortløpende de neste dagene og ukene.

Ingen konkret trussel

I pressemeldingen presiseres det at det ikke er noen konkrete trusler mot Oslo eller mot disse områdene.

I samråd med politiet har Oslo kommune likevel konkludert med at det gjennomføres risikoreduserende tiltak i deler av sentrum. Dette er basert på PST sin oppdaterte trusselvurdering.

Eksempler på terrorsikring som vil prege Oslo sentrum.

- Oslo skal være trygg



- Oslo skal være en trygg by. Vi kan ikke mure oss inn i frykt for terror, men vi skal forebygge. Dette er bakgrunnen for at kommunen nå gjennomfører

risikoreduserende tiltak i deler av sentrum, sier Raymond Johansen, byrådsleder i Oslo.

Terrortiltak på Karl Johan og i Oslo sentrum

Bymiljøetaten står for den praktiske gjennomføringen:



- Gjennom dette arbeidet må vi ivareta flere hensyn samtidig. Vi ønsker en åpen og tilgjengelig by hvor folk kan ferdes trygt. Samtidig må vi sørge for framkommelighet for eksempelvis utrykningskjøretøy, renovasjon og varelevering. De tiltakene vi nå iverksetter balanserer disse hensynene, sier Johansen.

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap).

- Skal ikke se ut som en festning

Innledningsvis vil det bli brukt benker, tyngre blomsterkasser og betongelementer til å lage hindringer.

- Betongelementene skal fortløpende erstattes av flere, tyngre blomsterkasser. Målet er at disse blir en integrert del av bybildet. Vi ønsker ikke at Oslo sentrum skal se ut som en festning, sier Johansen.



Se video av terrorsikringen i Oslo:





