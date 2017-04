Innvandrergrupper med lav lønn sender mest penger til hjemlandet

ANNONSE

Aftenpostens gjennomgang viser at en norsk, somalisk husholdning har en gjennomsnittsinntekt på under 300.000 kroner etter skatt. Av dette sendte de i fjor nesten 7 prosent til Somalia, i snitt 20.200 kroner per familie. Også afghanere i Norge har lav inntekt og sender hjem 6,6 prosent av inntekten sin.

For mange av innvandrerhusholdningene med lavest inntekt er offentlige stønader en stor del av inntektene. Tallene sier ikke noe om de konkrete familiene som får mest i stønad, også er de som sender hjem penger.

Lul Hassan Kulmiye er selvstendig næringsdrivende og talsperson for organisasjonen Somali Gender Equity Movement. Hun sender penger til landet hun kom fra.

– Det er krise i Somalia nå, og alle somaliere i utlandet betaler det de kan, sier hun til avisen.

Til sammen sendte privatpersoner i Norge 324 millioner kroner til Somalia i fjor, gjennom Western Union og andre betalingstjenester. Mest penger ble sendt til Pakistan, 384 millioner kroner, ifølge Aftenposten.

