Per Sandberg er for tiden både fiskeriminister og innvandrings- og integreringsminister. Sistnevnte jobb har han mens Sylvi Listhaug (Frp) er i mammapermisjon.

Han røper overfor VG mandag at han i tiden fremover vil prøve å gjøre noen endringer når det gjelder reglene for familiegjenforening og enslige mindreårige.

Regjeringen fikk ikke med seg flertallet i Stortinget på alle forslagene for å stramme inn på familiegjenforening i fjor. Nå vil Per Sandberg ha en ny runde, selv om ingen av partiene som stemte imot den gangen ser ut til å ha snudd.

Sandberg forteller også at han vil ikke liberalisere og gjøre det enklere for enslige mindreårige å få opphold, eller myke opp på midlertidige tillatelser, men sier regjeringen vil satse på å gjøre det bedre for ungdommene mens de er her.

- Jeg er rimelig sikker på at vi må gjøre noen endringer, men jeg må ha litt mer påfyll av departementet, UDI, UNE og alle disse frivillige som jobber opp mot dette, sier Sandberg til VG.

