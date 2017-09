Irak innleder ny offensiv mot IS

Den irakiske regjeringen har innledet en offensiv for å gjenerobre Hawija nord i landet. Byen er IS' siste urbane bastion i Irak.

Offensiven ble innledet torsdag morgen lokal tid, opplyser Iraks statsminister Haider al-Abadi.

Ifølge Iraks felles kommandosentral slapp irakiske fly tidligere denne måneden «millioner av brosjyrer» ned i Hawija, for å informere innbyggerne om at styret til «terrorgjengene i IS» snart vil være over.

Innbyggerne er blitt oppfordret til å holde seg unna jihadistene, som kan bli mål for luftangrep fra irakiske styrker, som støttes av den USA-ledede koalisjonen mot IS.

