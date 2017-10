Irakiske styrker hamrer løs på den siste IS-bastionen

Irakiske styrker har innledet et angrep på IS' siste bastion i landet - to småbyer langs grensen til Syria, ifølge statsminister Haider al-Abadi.

Al-Abadi sier i en pressemelding torsdag morgen at offensiven er innledet for å frigi de byene al-Qaim og Rawa, som ligger ved elva Eufrat vest i Irak.

Abadi gir ingen detaljer om angrepet eller hvilke styrker som deltar i offensiven i provinsen Anbar. Den irakiske statsministeren er for tiden på besøk i nabolandet Iran, som er en viktig støttespiller for Bagdad.

- Har ikke annet valg enn å dø eller overgi seg

Også denne siste offensiven mot IS får luftstøtte av den USA-ledede koalisjonen, ifølge irakiske medier.

– De har ikke annet valg enn å dø eller overgi seg, sier Abadi om opprørerne i al-Qaim og Rawa.

Sommeren 2014 erobret den ytterliggående islamistgruppa IS nesten en tredel av Irak. De siste årene har regjeringshæren og paramilitære styrker – kurdiske peshmerga og Iran-støttet sjiamilits – drevet dem fra mer enn 90 prosent av territoriet de tidligere okkuperte.

Kurdere melder om irakisk angrep



Kurdiske myndigheter beskylder irakiske styrker for å ha innledet en offensiv mot dem nær grensen til Tyrkia, ifølge kurdiske forsvarskilder.

– Fra og med klokka 06 i dag tidlig har irakiske styrker og iranskstøttede paramilitære styrker angrepet peshmergastillinger ved Zummar-fronten nordvest for Mosul ved hjelp av tungt artilleri. De går videre mot peshmergastillinger, opplyser forsvarskilder i den autonome regionen.

