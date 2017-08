Irakiske styrker har gjenerobret seks IS-kontrollerte landsbyer kun noen kilometer fra byen Tal Afar, øst for Mosul.

- Ettersom vi nærmer oss mer urbane områder, vil det gå saktere framover. Det så vi også i Mosul og Raqqa, for det er der IS har soldater, sier oberst Ryan Dillon, talsperson for den USA-ledede koalisjonen.

Offensiven mot den nordirakiske byen Tal Afar ble iverksatt søndag. Da byen ble inntatt av IS i juni 2014, hadde byen rundt 200.000 innbyggere, men det er umulig å vite hvor mange som fortsatt befinner seg der, ettersom byen er avskåret fra omverdenen.

Koalisjonen anslår at det befinner seg om lag 2.000 IS-soldater i byen.