Mosul mandag 06.03.17: Styrker fra Irak rykker frem i kampen for å drive IS ut av byen. Foto: Khalid Mohammed (AP / NTB scanpix)

Irakiske styrker tar IS-hovedkvarter i Mosul

Irakiske elitestyrker har tatt kontroll over IS' siste, store skanse i Mosul, opplyser en talsmann for Iraks regjeringsstyrker.