Irma feier over Sør-Florida

Irma fortsetter nordvestover i den sørlige delen av Florida. Til tross for nedjustering er orkanen fortsatt ansett som «livsfarlig», ifølge NHC.

Irma nærmer seg byen Tampa vest i Florida. Orkanen har blitt nedgradert til kategori 2 med vindkast på 175 kilometer i timen, 48 meter per sekund, ifølge det nasjonale amerikanske orkansenteret (NHC). På 90 minutter steg vannstanden i Naples med 2,1 meter.

– Be, be for alle i Florida, sa guvernør Rick Scott i Florida til Fox News søndag.

Over 3,3 millioner hus og forretninger i delstaten har så langt mistet strømmen. Den voldsomme orkanen som lenge lå på kategori 5 i styrke, begynte å avta etter at den traff Cuba søndag. Der ble 1,5 millioner mennesker evakuert fra nordkysten. Myndighetene sier det er store skader på øyene og småbyene i området, som har blitt rammet av flom etter orkanen.

Katastrofetilstand

USAs president Donald Trump har erklært katastrofetilstand i delstaten og har godkjent Floridas etterspørsel om en hjelpepakke. Midlene skal hovedsakelig gå til lån og til gjenoppbygging av boliger. Trump sier orkanen vil føre til store kostnader, men at han er på dette tidspunktet mest opptatt av å redde liv.

Borgermesteren i Tampa har erklært portforbud på ubestemt tid, melder Reuters søndag. Norske Ada Aas er sammen med ektemannen innlosjert på en skole i Tampa. Til NTB sier Aas at de nå kan merke orkanen.

– Det blåser kraftig, men vi er låst inne i et klasserom uten vinduer, så vi vet ikke mer enn det vi ser på nyhetene, sier Aas som sier at de har det etter forholdene bra.

– Vi er 30 til 40 stykker som nesten ligger oppå hverandre. Men vi er alle i godt humør og som de eneste turistene blir vi tatt godt imot, sier Aas til NTB. Aas forteller at både politi og Røde Kors er til stede.

– Jeg føler meg egentlig trygg, men det er jo en merkelig situasjon vi er oppe i. Det er jo rart, for vanligvis sitter man hjemme i Norge og hører om slike situasjoner og plutselig er vi midt oppe i det.

Begge kyster berørt

Uværet suger til seg store mengder vann, og det er varslet at stormfloa kan bli katastrofal. Det er ventet at vannstanden kan stige så mye som 4–5 meter i de hardest rammede områdene.

Selv om vestkysten vil bli hardest rammet i timene som kommer, er Irma så enorm – 600 kilometer i diameter – at begge kyster blir berørt, med kraftig vind, massivt regn og høy stormflo.

Til sammen er rundt 7 millioner mennesker blitt bedt om å evakuere i Florida og Georgia.

Søndag var det meldt om tre dødsfall i Florida. Totalt er det meldt om rundt 30 dødsfall etter Irma.