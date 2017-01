Irritert Trump ba om nye bilder av innsettelsen

ANNONSE

Det var lørdag morgen Trump tok kontakt med sjefen for National Park Service, Michael T. Reynolds, skriver avisen. National Park Service er etaten med ansvar for USAs nasjonalparker, inkludert National Mall i Washington, der folk samlet seg for å overvære innsettelsen av Trump forrige fredag.

I telefonsamtalen uttrykte Trump ifølge Washington Post sinne over at det på Twitter-kontoen til National Park Service hadde blitt lagt ut et bilde som sammenlignet folkemengden under Trumps innsettelse med folkemengden under innsettelsen av Barack Obama i 2009.

Trump beordret videre Reynolds om å skaffe til veie nye bilder av innsettelsen. Trump mente at nye bilder kanskje kunne bevise at mediene ifølge ham hadde løyet om at frammøtet hadde vært middelmådig, opplyser Washington Posts kilder.

Pressetalskvinne ved Det hvite hus Sarah Huckabee Sanders sier saken kun viser at Trumps lederstil innebærer å være «så tilgjengelig og stadig i kontakt».

National Park Service har ikke kommentert saken, men en talsmann for etaten bekrefter overfor AP at en samtale mellom Trump og Reynolds fant sted lørdag. (©NTB)

