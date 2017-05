IS: - Slik lager du en bombe på kjøkkenet

ANNONSE

22 mennesker ble drept og 60 skadd under det som antas å være et selvmordsangrep på Manchester Arena mandag kveld. Eksplosjonen skjedde under en konsert med artisten Ariana Grande. Flere barn er blant de drepte og skadde.

Britisk politi tror angrepet ble utført av en mann som handlet alene, og at eksplosjonen ble utløst av en provisorisk sprengladning som angriperen hadde med seg inn på arenaen.

Oberstløytnant Palle Ydstebø ved Forsvarets stabsskole er ekspert på eksplosiver. Han sier det normalt sett er et enormt apparat som ligger bak hver enkelt selvmordsbomber.

- Det kan være én og samme person som har gjort alt sammen. Men det vil være svært spesielt fordi det krysser så mange kompetanseområder. Det å bygge en bombe krever teknisk kompetanse og ferdigheter. I tillegg må man skaffe materialer, noe som utsetter en for risiko for å bli avslørt i prosessen. Også skal man motiveres og trenes opp til å utføre selve handlingen og drive rekognosering i forkant. Hvis det viser seg å være én person som har gjort alt dette, er det ganske bemerkelsesverdig, sier Ydstebø til Nettavisen.

- Som regel har det vist seg å være et system bak én enkelt selvmordsbomber. Bare det å forberede og trene opp en selvmordsbomber, er en veldig grundig prosess.

- Man har sett i områder som Irak, Afghanistan og De palestinske selvstyreområdene at det krever stor logistikk bare å rekruttere og motivere en selvmordsbomber. Hvis det har etablert seg en sånn struktur i Manchester, så er det svært alvorlig, sier Ydstebø.

- Slik lager du en bombe

Senest i november i fjor frigjorde IS-tilhengere en videomanual som viser hvordan en kan lage en hjemmelaget bombe på kjøkkenet. Videoen viser en bombemaker på et kjøkken, som geleider seerne steg for steg gjennom prosessen med å lage dødelig sprengstoff, ifølge SITE Intelligence Group, som overvåker terroraktivitet på Internett.

SITE Intelligence Group opplyser at IS den siste tiden har oppfordret såkalte «ensomme ulver» til å utføre terrorangrep på steder med store folkemengder i Storbritannia. Tyskland, Frankrike, Finland og USA nevnes også som mulige terrormål.

Samme kveld som hendelsen i Manchester, gjør SITE-direktør Rita Katz et poeng ut av at IS nylig frigjorde en detaljert instruksjonsvideo.

«I forbindelse med meldinger om en mulig selvmordsbomber, så frigjorde IS offisielt detaljerte instruksjoner på hvordan man lager en hjemmelaget bombe i november, skriver hun på Twitter.

Videoen skal visstnok bære tittelen «En forklaring på hvordan man slakter de vantro».

4)Following up on reports of potential suicideboming, #ISIS officially released detailed instructions on how to make a home-made bomb inNov pic.twitter.com/RIfrhV2nXq — Rita Katz (@Rita_Katz) May 23, 2017

- Kan ikke gardere seg mot dette

Internett, og spesielt det mørke nettet, florerer av instruksjoner på hvordan man kan lage bomber.

- Jeg tror ikke man kan gardere seg hundre prosent mot dette. Men etterretningstjenester følger med på salg av denne typen ingredienser som benyttes i slike bomber. Man kan heller ikke sensurere all informasjon som ligger ute på Internett. Har man de rette folkene med den nødvendige kunnskapen, kan man få til dette, sier Ydstebø.

Det er blitt spekulert på om det var en såkalt spikerbombe som ble anvendt i angrepet.

- Om dette er sprengstoff som er stjålet eller sprengstoff som er blandet selv, vet man ikke. Det er mange måter å gjøre det på. Når man bruker spiker og skruer i bomber, så lager man en bombe for å skape størst mulig skade i en tettpakket folkemengde. Det i seg selv indikerer at de har hatt en grad av kunnskap, sier oberstløytnanten.

- Du kan finne manualer på det mørke nettet, så for den kjemiske biten finnes det gode beskrivelser. Men man må ha tennmekanismer og utløsermekanismer, som kan kjøpes eller stjeles.

- Noen kilo sprengstoff

Ydstebø tør ikke å anslå mengden sprengstoff som er blitt brukt i angrepet, men tror det dreier seg om noen kilo.

- Siden det er et så stort antall drepte og skadde, må det ha vært en del kilo med sprengstoff. Skadeomfanget kommer også an på tettheten av folk. Folk står ofte tettpakket på sånne konserter.

Ydstebø er forundret over at selvmordsbomberen har klart å komme seg inn på konsertområdet med en bombe, uten å bli oppdaget i sikkerhetskontrollen.

Flere konsertgjengere hevder imidlertid overfor The Independet at det var slett sikkerhetskontroll på vei inn på arenaen, og at ryggsekkene deres ikke ble undersøkt. Det skal heller ikke ha vært noen metalldetektorer ved én av inngangene, skriver avisen.