IS tar ansvaret for selvmordsangrep i Indonesia

Tre politibetjenter ble drept og mange ble såret da to selvmordsbombere utløste hver sin sprengladning ved en bussterminal i Indonesias hovedstad Jakarta onsdag.

IS tar i en kunngjøring på seg ansvaret for terroraksjonen, noe analytikere fester lit til. Mye tyder på at selvmordsbomberne tilhørte Jamaah Ansharut Daulah (JAD), et lokalt nettverk av militante islamister som har sverget troskap til IS.

USA satte JAD på sin liste over terroristorganisasjoner i januar i år.

Indonesia er verdens mest folkerike muslimske land og har vært rammet av en rekke terrorangrep siden årtusenskiftet.

