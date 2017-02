POLITIAKSJON: Tysk politi har pågrepet to menn i 20-årene som er kjent for å ha ekstreme islamistiske holdninger. De er mistenkt for terrorplaner. Foto: Google Maps

Islamister pågrepet for terrorplaner i Tyskland

Tysk politi har pågrepet to menn i 20-årene som er kjent for å ha ekstreme islamistiske holdninger. De er mistenkt for terrorplaner.