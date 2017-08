Islamsk Råd diskuterte muslimske fosterforeldre

Barnetro, retten til religiøs identitet og muslimske fosterforeldre var et tema da Islamsk Råd Norge arrangerte valgkampdebatt.

Det er underskudd på fosterfamilier i Norge, og barnevernsmyndigheten forteller at det er spesielt vanskelig å rekruttere fosterforeldre fra minoritetsmiljøer, skriver Vårt Land.

Psykologspesialist Judith van der Weele forteller at barna som passeres i en fosterfamilie som ikke deler deres tro, ofte ender med å ta avstand fra religionen de opprinnelig tilhører. Samtidig forplikter internasjonale konvensjoner Norge til å ta hensyn til barnas religiøse ståsted.

– Ordene som blir brukt er at barna må få «nyte» sin kultur og religion. Ordet «nyte» viser at det handler om å ha gode opplevelser, delta i religiøs praksis og få undervisning, forklarer an der Weele. Islamsk Råd Norge mener politikerne må ta tak i saken.

– En ting som kan gjøres er å gi de ansatte i barnevernet bedre skolering og bedre religiøs og kulturell sensitivitet, sier rådets generalsekretær Mehtab Afsar.

Seksjonssjef Unni Nygaard i Bufdir sier de ikke leter spesifikt etter muslimske fosterhjem, men jobber systematisk for «å få et mangfold av ulike fosterhjem som kan passe til et mangfold av barn med ulike behov», skriver avisen.

