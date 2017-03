ANNONSE

- Dette er definitivt noe de nordiske landene kan bruke, sier likestillings- og sosialminister Thorsteinn Viglundsson til Dagsavisen. Han viser til at også kjønnskvotering måtte lovpålegges for at det skulle skje en endring.

- Jeg tror Norge har hatt samme opplevelse som oss. Det måtte en lov på plass for å få gjennomslag på området.

Les: Så mye kan du få i uføretrygd



Ifølge SSB utgjør norske kvinners månedslønn 86 prosent av menns lønn, og lønnsgapet er størst blant heltidsansatte og dem med høyere utdanning.

Les: Luksusfellen-økonom: - Hvis du sliter med å betale regningene dine, ikke bruk penger på å spille Candy Crush

Likelønnsstandarden som Island kunngjorde 8. mars, går ut på lik lønn for likt arbeid, uavhengig av kjønn, etnisitet, seksuell legning eller nasjonalitet. Fristen for å innfri loven er satt til 2022, og den gjelder alle arbeidsplasser i privat og offentlig sektor med over 25 ansatte.

Pushvarsel! Få nyhetene kjapt og gratis på iPhone her

Pushvarsel! Få nyhetene kjapt og gratis på Android-telefon her