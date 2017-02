Ivanka skal ha stoppet kontroversiell homo-ordre

ANNONSE

Ifølge nettstedet skal president Donald Trumps datter Ivanka Trump, og hennes ektemann Jared Kushner, vært sterkt delaktige i at en presidentordre om å fjerne rettigheter for seksuelle minoriteter ble lagt død.

Lesbiske, homofile, bifile og transpersoner (LHBT) ble sikret samme rettigheter som alle andre av tidligere president Barack Obama. Disse bestemmelsene skal Trump ha ønsket å få fjernet i løpet av sin periode, men ble møtt med sterk kritikk, blant annet av sin datter.

For Ivanka og Kushner har tidligere gått ut og forsvart LHBT-miljøets rettigheter, og skal være en viktig årsak til at den kontroversielle presidentorderen trolig aldri får se dagens lys.

Det er gode nyheter for alle som ble urolige etter at rettighetene Obama innførte ble fjernet fra hjemmesidene til Det hvite hus, én time etter at han ble innsatt som president.

Politico skriver også at kilder i Det hvite hus forteller at en presidentordre om å fjerne en del av rettighetene til LHBT-miljøet sannsynligvis ikke villet kommet på pulten til president Trump.

Ifølge dem var denne potensielle presidentorderen kun én av rundt 200 som ble vurdert, men at det aldri var en intensjon om å signere den.