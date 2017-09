Jagland: Enorm krise sør for Sahara sender millioner på flukt

Generalsekretæren i Europarådet Thorbjørn Jagland advarer om en enorm krise som bygger seg opp sør for Sahara i Afrika. Den tvinger millioner av folk på flukt.

Under samtaler med tidligere Urix-programleder Christian Borch på Nobels Fredssenter torsdag, uttrykte Jagland bekymring for den voksende flyktningkrisen, skriver VG.

– Det har vært lite kjent i Europa. Men det er under emning en enda større krise på den andre siden av Sahara enn den vi har sett på vår side av Sahara, som i Syria og Libya, sa Jagland, i samtalen, som var i regi av den norske Atlanterhavskomiteen.

– Presidenten i Det Internasjonale Røde Kors fortalte meg nylig på mitt kontor at det er ti millioner mennesker i flyktningleirene der nå. Mange forsøker å flykte over Sahara. Mange dør. Mange forsøker å komme seg inn i Libya og bidrar til å destabilisere Libya ytterligere, mens noen kommer til Italia og Romania, fortsatte Jagland.

Han støtter den franske presidenten Emmanuelle Macrons initiativ til en ny form for Marshall-hjelp til Afrika. Macron vil ha en felles finansiering og innsats for de millionene av menneskene på den sørlige siden av Sahara. En del av motivasjonen er å forhindre en gjentakelse av situasjonen som oppsto nord for Sahara med Syria og Libya.

Hittil i år har over 120.000 flyktninger og migranter tatt seg over Middelhavet. Over 2.400 har mistet livet eller er savnet. En stor andel er migranter fra land sør for Sahara.

