Jagland med harde utfall mot lederartikkel i VG

Europarådets generalsekretær Thorbjørn Jagland langer ut mot VG etter en leder i avisen med overskriften «Lavmål fra Jagland».

Utgangspunktet for VG-lederen er to innlegg på Facebook der Jagland spør om mediene ventet med å publisere saker om Ap-leder Jonas Gahr Støres investeringer til rett før stortingsvalget. Jagland legger til at hvis det er tilfelle, «blir det en direkte intervensjon i valget og et demokratisk problem».

«Merkelig oppførsel»

VGs leder slår fast at når generalsekretæren i Europarådet «mer enn antyder skittent spill» vil mange tillegge utsagnet stor vekt. Problemet, slik VG ser det, er at Jagland verken kommer med konkrete eksempler eller dokumentasjon. «Det er mildt sagt merkelig oppførsel fra en mann i hans verv», heter det i lederen.

Avisen konkluderer med at Jagland bør vurdere sin stilling dersom hans bekymringer ikke også er Europarådets mening. «Dette var lavmål fra Thorbjørn Jagland» avsluttes lederen.

Sendt til Sibir

Jagland svarer med å sammenligne VG-lederen med det gamle sovjetregimet:

«Slik blir det, sterke karakteristikker og utskjelling hvis man pirker bort i mediene. Der vedtar de, som kommunistpartiene gjorde det i gamle Øst-Europa, at alt er i orden. Kritikerne blir sendt til «Sibir» – skriver den tidligere Ap-lederen.

Han forsvarer sine første Facebook-innlegg med å skrive at kritikk er demokratiets mor og en forutsetning for fremgang og forbedring.

«En klovn»

For øvrig hevder Jagland at VG kun interesserer seg for hans rolle som generalsekretær i Europarådet når det er mulighet for å lage negative vinklinger:

«Så vidt jeg kan huske har VG vært i Strasbourg to ganger. Den ene gangen da jeg skulle gjenvelges. Men en forsker hadde sagt at dette var umulig siden Jens Stoltenberg allerede hadde fått en toppjobb, Norge kunne ikke få to. Fristelsen var stor for å dekke nederlaget. Den andre gangen var da VG slo opp på hele første siden at en politisk sekretær fra Høyre mente at «Jagland er en klovn». VG sendte en journalist for å dekke saken», skriver Jagland.

