Ap-topper støtter Jaglands mediekritikken

Thorbjørn Jagland reagerer på norske mediers avvisningen av hans kritikk, og får kraftig støtte av tungvektere i Arbeiderpartiet.

- Det er ikke behov for refleksjon. Alt er i orden. Jeg blir ekstra skeptisk, skriver Thorbjørn Jagland i et innlegg på Facebook. Her får han også støtte fra Ap-topper.

Tidligere Ap-statsråd Thorbjørn Berntsen skriver: Det er en høyst aktuell problemstilling du reiser «navnebror». At det er en tilfeldighet at den grove hetsen mot Jonas ble kasta inn rett før valget som enkelte mediefolk hevder må de dra lenger ut på landet med.

Tidligere Ap-statsråd og stortingspresident Dag Terje Andersen viser til boken Reinfeldteffekten: - Den gir et godt innblikk i høyrepartienes strategiske kommunikasjon der skittpakker er en del av strategien som ble brukt mot Gøran Person og senere Mona Salin. Påfallende likt, skriver han i en kommentar til Jaglands FB-innlegg.

- Demokratisk problem

Etter Aps valgnederlag stilte tidligere Ap-statsminister Thorbjørn Jagland spørsmål ved norske mediers rolle i valgkampen.

«Nemlig alle sakene mot Aps leder som plutselig dukket opp i valgkampen. Hvis det er slik at mediehus kjente til disse sakene lenge før valget, men ventet med å legge dem ut til valgkampen, blir det en direkte intervensjon i valget og et demokratisk problem» skrev han blant annet.

Ble kritisert av medietopper



Hans kritikk ble kraftig tilbakevist at norske presseorganisasjoner.

- Han bør være mer bekymret for at en statsministerkandidat brukte advokater for å stanse en kritisk reportasje, sa leder av Norsk Redaktørforening Arne Jensen til Nettavisen.

- Jeg synes dette er overraskende og litt oppsiktsvekkende at han kommer med slike uttalelser, sa generelsekretær i Norsk presseforbund, Elin Floberghagen, til Nettavisen.

- Jeg blir ekstra skeptisk



- En del kommentarer til mitt innlegg om media og APs leder er i seg selv en interessant studie. Noen mener at dette var nok et forsøk på å bortforklare APs valgnederlag (...) I noen oppslag er innlegget forstått som at jeg «beskylder« media. Slik blir det alltid hvis man stiller spørsmål om media. Det er ikke behov for refleksjon. Alt er i orden. Jeg blir ekstra skeptisk, skriver Jagland på Facebook.

Jagland viser til kampanjen mot den britiske Labour-lederen Jeremy Corbyn i forbindelse med EU-valget. «Flere år før det ble det avdekket usunne og til dels kriminelle forhold mellom toppolitikere og tabloidpressen i Storbritannia».

- Øy av uskyld?



Jagland mener at det er et økende problem med falske nyheter, vridde reportasjer og overdimensjonerte overskrifter som ikke står i forhold til teksten under, og at disse blir forsterket og gjentatt millioner av ganger i sosiale media.

Han mener at det er greit at medier deltar i valgkampen, men at mediet da må gjøre det klart at det er en aktør og ikke en nøytral budbringer.

- Det er en åpen diskusjon i de fleste land jeg kjenner til om dette, også i mediene selv. Men er alt er i orden, pr. definisjon, her på berget? I så fall sier jeg gratulerer, men det er kanskje grunn til å reflektere litt over om vi er en øy av uskyld, skriver Jagland.

