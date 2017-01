Jakter denne mannen etter bedrageri av kvinne (89)

ANNONSE

(Romerikes Blad): Onsdag 21. desember i fjor ble en eldre kvinne utsatt for et bedrageri i sitt eget hjem på Ellingsrud i Oslo. Fornærmede er en dame på 89 år, opplyser politiet i en pressemelding.

ØNSKER TIPS: Politiet ønsker tips om hvem dette er. Foto: Politiet

En mann ringte fornærmede og sa han var fra GET, og deretter fra NRK. Han fortalte at noe på GET-boksen og telefonen måtte repareres.

Kort tid etter kom det en mann på døren og ble sluppet inn i leiligheten. Etter å ha sett på GET-boksen, ba han om betaling på en slags kortterminal han hadde med seg.

Fornærmede tastet koden på terminalen og mannen forsvant deretter med kortet og koden.

I løpet av få minutter ble kortet brukt ved tre forskjellige uttakssteder på østkanten i Oslo og tappet for flere tusen kroner.

ØNSKER TIPS: Politiet ønsker tips om hvem dette er. Foto: Politiet

Nå ønsker politiet tips fra publikum om hvem personen på bildene er.

Samtidig oppfordres personen på bildet til å melde seg for politiet.

Tips rettes til 22668848 mellom kl. 08-15, og til stovner.etterforskning@politiet.no resten av døgnet /helger.

For kort tid siden ble en eldre dame på Skedsmokorset oppringt og kort tid etter sto to menn som sa de fra Get på døra. Hun nektet å slippe dem inn. Politiet og Get advarer mot falske montører.

Les flere saker fra Romerikes Blad her!