Jan Egeland: - Helt sjokkerende å se på denne nedtellingen

Millioner av mennesker står nå i fare for å dø som følge av matmangel i det krigsherjede Jemen. Krigen mellom opprørsstyrker og regjeringsvennlige styrker, som får støtte av blant annet Saudi-Arabia, har ført til at store deler av befolkningen lider av matmangel.

Jan Egeland har nettopp vært på et fem dager langt besøk i Jemen, hvor millioner av menn, kvinner og barn risikerer å dø, fordi omverden ikke makter eller vil gjøre det som er nødvendig.

- Det er helt sjokkerende å se og høre en nedtelling til en enorm sultkatastrofe her i Jemen, som er totalt menneskeskapt og som det er utvilsomt mulig å forebygge og stanse, sier generalsekretær i Flyktninghjelpen, Jan Egeland, til Nettavisen.

- Krigen og den manglende interessen og de manglende humanitære bevilgningene, gjør at mindre enn halvparten av de syv millionene som står på kanten av stupet til en sultkatastrofe av enorme dimensjoner, får hjelp, sier Egeland.

- Ikke råd til å hjelpe alle

Denne måneden hadde Verdens matvareprogram kun råd til å hjelpe tre av syv millioner jemenitter som balanserer på kanten til sultkatastrofe. Egeland sier at heltemodige hjelpearbeidere jobber dag og natt med altfor lite midler, og lokale militære og politiske myndigheter hindrer i mange tilfeller hjelpen i å nå frem til mennesker i nød.

- I verste fall blir dette en sultkatastrofe vi ikke har sett maken til i moderne tid. Det er fortsatt tid til å stanse dette, men da trenger vi en våpenhvile og mye mer penger til hjelpearbeid, og at grenseovergangene åpnes for hjelpeforsyninger og kommersielle forsyninger, sier Egeland.

Egeland mener internasjonalt diplomati har sviktet totalt, og at menn med makt og våpen både i og utenfor Jemen undergraver alle forsøk på å forhindre sultkatastrofe og kollaps i helse- og utdanningstilbudet til millioner av jemenittiske barn.

Egeland og Flyktninghjelpen har en tydelig appell til partene i konflikten i Aden og i Sanaa, samt til Saudi-Arabia, De forente arabiske emirater, Iran og til vestlige aktører som USA og Storbritannia.

- Ikke hell bensin på bålet i konflikten. Dere må bli enige om en våpenhvile, om seriøse fredsforhandlinger og komme de 19 millioner jemenitter med behov for hjelp til unnsetning, sier Egeland.

90.000 flyangrep

Saudi-Arabia sier de har gjennomført 90.000 flyangrep mot diverse mål i Jemen siden mars måned i 2015. Landet gir luftstøtte til de regjeringsvennlige styrkene i krigen mot de lokale Houthi-opprørerne.

FN anslår at 10.000 mennesker er drept og 40.000 skadet siden konflikten brøt ut.

De jemenittiske Houthi-opprørere med støtte fra deler av regjeringshæren, grep makten i Jemens hovedstad Sanaa i september 2014 og drev landets sunnimuslimske president Abd-Rabbu Mansour Hadi i eksil, ifølge NTB.

Noen måneder senere gikk Saudi-Arabia til krig mot de sjiamuslimske opprørerne, i spissen for en USA-støttet regional koalisjon.

Fakta: Fakta om Jemen

* Republikk på den arabiske halvøy med 24 millioner innbyggere. * En koalisjon ledet av Saudi-Arabia gikk i mars 2015 til krig mot den lokale houthi-bevegelsen, som tok kontroll over Jemens hovedstad Sana i september 2014. * Saudi-Arabia oppgir å ha gjennomført over 90.000 flyangrep mot mål i landet siden og anklages av menneskerettighetsorganisasjoner for krigsforbrytelser. * Ifølge FN er over 10.000 mennesker drept og 40.000 såret siden konflikten brøt ut. Over 3 millioner mennesker er drevet på flukt. * FN og hjelpeorganisasjoner advarer mot en massiv sultkatastrofe i Jemen, der 18,8 millioner mennesker nå er avhengig av matvarehjelp utenfra. Situasjonen er kritisk for 12 millioner mennesker. * Ytterliggående sunnimuslimske islamistgrupper som al-Qaida og Den islamske staten (IS) har utnyttet kaoset og maktvakuumet i Jemen og styrket sin stilling i landet. (NTB)

Ifølge Flyktninghjelpen har kommersiell matimport til Jemen nådd et historisk bunnivå, og prisen på de mest grunnleggende matvarene har i snitt økt mer enn 30 prosent. 60 prosent av befolkningen har ikke trygg og forutsigbar tilgang til mat, og nesten syv millioner mennesker vet ikke hvor det neste måltidet deres skal komme fra. Dette gjør Jemen til verdens verste matkrise.

- Ingen steder i verden står så mange liv i fare. Vi er ikke engang sikre på at Jemens aller viktigste livslinje, havnen i Hudaydah, fortsatt vil holdes åpen. Den Saudi Arabia-ledede, vestligstøttede militærkoalisjonen har truet med å angripe Hudaydah, noe som trolig vil ødelegge havnen og kutte forsyninger til millioner av sultne sivile. De alvorlige hindringene for import til Jemen gjennom sjø, luft og land har ført til en økonomisk kollaps i et land med 27 millioner innbyggere, sier Egeland i en pressemelding.

Det sies at et barn dør nå hvert tiende minutt i Jemen fordi det ikke får hjelpen det trenger. Bildet viser et underernært barn som får hjelp av UNICEF.

- Ikke fått lønn på åtte måneder

Under besøket i Jemen møtte Egeland familier som er rammet av konflikten, humanitære partnere og myndigheter.

- Jeg møtte lærere, helsearbeidere, ingeniører andre offentlig ansatte som ikke har fått lønn på åtte måneder og som sliter med å overleve.

Fakta: Fakta om sultkatastrofen i Jemen

* Rundt 17 millioner mennesker, tilsvarende 60 prosent av befolkningen i Jemen, har ikke trygg og forutsigbar tilgang til mat og er avhengige av nødhjelp for å overleve, ifølge en ny rapport om matsikkerhet i Jemen (Food Security Phase Classification (IPC) report). For 10,2 millioner av disse er situasjonen karakterisert som et eller to skritt unna sultkatastrofe. Dette er en økning på 20 prosent sammenlignet med juni 2016. * Nesten 19 millioner av Jemens befolkning på 27,4 millioner mennesker trenger en eller en annen form for nødhjelp, i følge FNs nødhjelpsappell for 2017. * Kun 1,2 milliarder av de 2,1 milliarder amerikanske dollar som skal til for å finansiere appellen er lovet finansiert, etter giverkonferansen som ble avholdt i Genève 25 April. * Flyktninghjelpen har vært tilstede på bakken i Jemen siden 2012, og deler ut nødhjelp i form av mat, utdanning, husly, vann- og sanitærsystemer. Flyktninghjelpen nådde ut til mer enn 1 million mennesker i 2016. * I Jemen er Flyktninghjelpen tilstede i Aden, Amran, Hajjah, Hudaydah, Lahj, Sana'a og Taizz. (Kilde: Flyktninghjelpen)

Egeland forteller at bistandsorganisasjoner må klare å holde offentlig sektor gående for å unngå at epidemier og analfabetisme sprer seg.

Norge har økt bistanden til Jemen fra 100 millioner i fjor til 212 millioner i år. Giverland har gitt løfter om å gi 9,5 milliarder kroner til Jemen, men FN har bedt om det dobbelte.

