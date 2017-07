Jan Tore Kjær våknet av at senga og hotellet ristet – 22 mil unna jordskjelvets senter

- Du får panikk, sier den tidligere Vålerenga-lederen til Nettavisen.

To personer er bekreftet døde og over 100 skadd etter at et jordskjelv natt til fredag rammet Hellas og Tyrkia.

Skjelvet ble mål til en styrke på 6,7 og oppsto under havbunnen i Egeerhavet, 16 kilometer øst for Kos og 10 kilometer sør for Bodrum.

Den tidligere Vålerenga-direktøren Jan Tore Kjær befinner seg på Rhodos, som ligger noen mil lenger sør. Selv der merket man jordskjelvet kraftig.

- Vi våknet av at senga ristet. Hele hotellet ristet. Datteren min lå på rommet ved siden av. Du får panikk. Vi bor i 10. etasje og akkurat da virket trappene lange, sier Kjær på telefon med Nettavisen.

- Det er en følelse jeg aldri har opplevd før. Du får ikke full panikk, men du tenker «Fy faen, hva skjer nå?» Vi bor på Sheraton, som er bygd inn i fjellet, så det var kanskje litt verre her enn ellers på Rhodos, legger han til.

BLE SKREMT: Jan Tore Kjær og datteren Jenny ferierer på Rhodos, noen mil sør for jordskjelvets sentrum.

Familien Kjær løp ned trappene og ut på gaten, der flere mennesker hadde samlet seg. Klokken var rundt 01.30 natt til fredag. Hotellet hadde kun en nattevakt på jobb, tror Kjær, som forteller at det ikke kom noen som helst informasjon fra Sheraton-hold.

- Den kom ingen beskjeder fra hotellet. Når du står der, vet du ikke hvor farlig det er. Uvissheten er det verste. Vi ante ikke om det var hotellet som kollapset eller hadde vært et jordskjelv, sier Kjær.

Sammen med andre hotellgjester ble de stående ute på gaten en stund. De måtte google seg fram til hva som hadde skjedd.

ØDELEGGELSENE er synlige hos denne moskeen på den greske øya Kos, som ble hardest rammet av jordskjelvet.

I BODRUM i Tyrkia måtte flere mennesker til sykehus etter at de ble påført skader under jordskjelvet.

Han føler med alle som ble alvorlig rammet av jordskjelvet, og spesielt den 29 år gamle svensken og 39 år gamle tyrkeren som mistet livet på den greske øya Kos.

- Vi er heldige, vi var jo ikke i nærheten. For oss var dette bare en ubehagelig opplevelse, men når du hører om andre som mistet livet, får du en tåre i øyekroken. Du blir veldig personlig involvert i tragedien når du føler den så tett på kroppen, selv om du ikke var i reell fare, sier Kjær til Nettavisen.

Kjær, som nå er salgsdirektør hos Link Mobility, forteller at han og familien hadde en fantastisk dag på Rhodos etter å ha tilbrakt deler av dagen i den koselige gamlebyen der. Nå er det imidlertid søvn som står øverst på ønskelisten.

- Det var vanskelig å sove etterpå. Vi får gjøre det på stranda i stedet, avslutter Kjær.