Japans regjering godkjenner keiserens avgang

Statsminister Shinzo Abe har signert lovforslaget, opplyste regjeringen fredag. Saken går videre til parlamentet for debatt og endelig godkjenning.

Mange ble overrasket da det i juli i fjor kom rapporter om at den 83 år gamle keiseren ønsket å gi fra seg tronen. Han bekreftet dette i august og forklarte at alderdom og skrantende helse gjorde at han ville at eldstesønnen Naruhito skulle ta over.

Japans lovverk gir ingen mulighet for at keiseren kan gå av, og dermed må det en lovendring til. Det er ikke ventet at keiseren vil abdisere før tidligst i 2018.