NATO Secretary General Jens Stoltenberg addresses a media conference at NATO headquarters in Brussels on Friday, March 31, 2017. U.S. Secretary of State Rex Tillerson met with his NATO counterparts in Brussels for the first time looking to persuade reluctant allies to increase defense spending and do more to combat terrorism. (AP Photo/Virginia Mayo)

Jens Stoltenberg deltar på møte i lyssky klubb for makteliten

Den hemmelighetsfulle makteliteklubben Bilderberg skal på sitt årlige møte blant annet se grundig på hva Donald Trumps presidentskap betyr for verden.