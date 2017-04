ANNONSE

Den britiske tankesmia Chatham House deler ut prisen hvert år til en person, personer eller organisasjon som de mener har bidratt mest til forbedring av internasjonale forhold i året som gikk.

Stoltenberg er nominert for å ha styrt NATO gjennom en av alliansens mest kompliserte og utfordrende perioder i nyere historie.

Tidligere mottakere inkluderer Hillary Clinton og Aung San Suu-Kyi.

De to andre nominerte er Charlotte Osei, styreleder for valgkommisjonen i Ghana og ansvarlig for at president- og parlamentsvalget i fjor gikk korrekt for seg, og Colombias president Juan Manuel Santos, som er nominert for sin innsats i fredsprosessen i hjemlandet. Vinneren blir offentliggjort senere i år og prisseremonien finner sted til høsten.

