Jens Stoltenberg skal møte Donald Trump i april

ANNONSE

NATO-sjef Jens Stoltenberg skal møte USAs president Donald Trump i Washington D.C. den 12. april.

Det sier Stoltenberg til VG.

Stoltenberg er for tiden i Washington, men får ikke møte president Trump under dette besøket.

Så langt har Stoltenberg og Trump kun snakket sammen på telefon to ganger.

Les også: Trump forsøker å redde en plan han vet vil skade egne velgere

En tjenestemann i NATO har uttalt at Trump i disse telefonsamtalene har bekreftet at han støtter opp om alliansen.

– Generalsekretæren vil opprettholde sin regelmessige kontakt med den amerikanske administrasjonen, som har bekreftet sin sterke forpliktelse til NATO både i ord og i gjerning, sier tjenestemannen.





Utenriksministeren avlyser

Stoltenberg hadde knapt landet i Washington før det ble kjent at USAs utenriksminister planlegger å droppe sitt første ministermøte i alliansen.

Det er høyst uvanlig at USAs utenriksminister skulker NATOs ministermøter. Men det er nettopp det Rex Tillerson nå planlegger å gjøre, ifølge opplysninger som er gjengitt i en rekke amerikanske medier.

Noe slikt har bare skjedd to ganger de siste 21 årene, skriver The Wall Street Journal. Forrige gang var under Irak-krigen i 2003.

Nyheten om Tillersons planer kom kort tid etter at NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg landet i Washington. Besøket er hans første i byen etter at Donald Trump overtok som president.

Bekymrede allierte

Tillersons nedprioritering av ministermøtet i april vil trolig vekke bekymring hos europeiske allierte, som allerede har begynt å tvile på Trumps engasjement for NATO.

Trump har rettet knallhard kritikk mot europeiske land, som han mener må ta en mye større del av regningen i forsvarssamarbeidet. USAs forsvarsminister James Mattis har varslet at USA kunne komme til å "moderere sin forpliktelse" til alliansen hvis ikke Europa legger mer penger på bordet innen året er omme.

Arbeidet for å få europeiske allierte til å øke forsvarsbudsjettene er ventet å bli et hovedtema i Stoltenbergs samtaler i Washington.

Under besøket skal Stoltenberg møte både Mattis og andre politiske ledere. Han skal også delta på et møte i koalisjonen som kjemper mot IS i Syria og Irak. Der er Tillerson vert.

Mandag kom nyheten om at Donald Trump skal bli bestefar for niende gang.

Sette denne populære videoen?

Sukkersjokk når Coca-Cola og Cola Zero blir kokt: