Jensen forklarer seg for åpne dører igjen

Den pensjonerte politimannen måtte hele mandag og også tirsdag formiddag svare på spørsmålene fra Spesialenheten for politisaker bak lukkede dører i Oslo tingrett.

Temaet påtalemyndigheten mener er egnet til å true sikkerheten for medtiltalte Gjermund Cappelen (50) har vært den kontakten det var mellom hasjsmugleren og politimannen høsten 2013.

Spesialenheten mener de sitter på bevis som skal overbevise retten om at det var Eirik Jensen som hjalp Cappelen i hans virksomhet med å importere store partier hasj til Norge.

Den tidligere informantbehandleren i oslopolitiet hevder på sin side at forholdet har vært motsatt og at det var Cappelen som var en viktig kilde for opplysninger om kriminelle miljøer for ham og politiet.

Sentralt i dette bevisbildet er en rekke tekstmeldinger som er sikret fra kommunikasjonen mellom de tiltalte høsten 2013 og fram til Cappelen ble pågrepet 19. desember.

Det er Jensens forklaringer om disse meldingene, informasjon knyttet til personer, steder og hendelser som ble vurdert som farlige for Cappelen dersom de ble offentlig kjent.

Spesialenheten opplyser til NTB at det tirsdag ettermiddag vil bli stilt spørsmål til Jensen om tiden mellom Cappelens pågripelse og fram til 24. februar, da han selv ble siktet og satt i varetekt. Han ble da sittende fengslet fram til 30. mai. (©NTB)

