Jente (4) bortført i Kypros - tilbake i Norge

48-åringen som kidnappet sin datter fra Kypros i april skal melde seg for norsk politi, melder VG Nett.

27. april ble jenta kidnappet av far ved barnehagen på Kypros.

Den vesle jenta kom mandag med sin far til et barnehus på Østlandet.

Der skal datteren avhøres datteren av en Kripos-etterforsker. Til stede er også politiet og barnevernet.

Hennes far er siktet for omsorgsunndragelse i forbindelse med kidnappingen. Moren har ikke sett datteren sin siden. Faren mener det var moren som kidnappet barnet fra ham for to år siden.

