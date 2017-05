Jente i respirator etter drukningsylukke

ANNONSE

Jenta, som er i ungdomsskolealder, er sendt til St. Olav, melder Adressa.

- Jenta ligger nå i respirator og tilstanden er kritisk, sier operasjonsleder hos politiet Arnt Harald Aaslund til adressa.no.

Politiet ble varslet om ulykken ved 10.25-tiden.

Politiet avhører nå vitner som var til stede:

- Vi har hatt det vi kan kalle en drukningsulykke. Det har vært en del elever på svømming. Ei jente er funnet under vann. Hun ble tatt opp av vannet og det ble igangsatt livreddende førstehjelp. Deretter kom helsevesenet til stedet og tok over. Vedkommende er kjørt til sykehuset. For meg er skadeomfanget uavklart, sier politiets innsatsleder på stedet Geir Arne Sjøhagen.

