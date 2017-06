Jeremy Corbyn ber Theresa May om å trekke seg

ANNONSE

Artikkelen oppdateres!

Labour-leder Jeremy Corbyn mener statsminister Theresa May bør trekke seg, melder Sky News.



Corbyns uttalelse kommer etter May i sin første valgkamp-tale siden terrorangrepet lørdag, forsvarte en nedskjæring på 20.000 politibetjenter i løpet av de seks siste årene. May støttet selv nedskjæringene da hun satt som innenriksminister.

På spørsmål fra ITV om Corbyn støtter sin tidligere uttalelse om at valget på torsdag er «muligens den beste muligheten» til å fjerne May fra sin stilling som statsminister, svarer Labour-lederen som følger:

- Ja, det gjør jeg. Det har blitt tatt avgjørelser på dette av en rekke veldig ansvarsfulle personer, som alle er bekymret over at hun satt i innenriksdepartementet gjennom hele denne perioden og støttet disse nedskjæringene i politiet. De sier nå at vi har et problem. Ja, vi har et problem, vi skulle aldri ha gjennomført nedskjæringene, sier Corbyn.

LES det siste om London-terroren her.

Forsvarte nedskjæring i politisektoren



I lys av helgens terrorangrep i London, hvor politiet drepte de tre gjerningsmennene kun åtte minutter etter de mottok meldingen, har May altså vært nødt til å forsvare nedskjæringen i politisektoren ytterligere.

I valgkamptalen påpekte May at opposisjonsleder Jeremy Corbyn «alltid har motsatt seg å gi politiet utvidet makt», og at regjeringen vil ansette 1.500 nye væpnede politifolk.

Statsminister May nektet flere ganger å innrømme at nedskjæringen i politisektoren var feil avgjørelse, skriver Sky. Hun understreket i stedet at regjeringen hadde gjort andre ting for å beskytte landet mot terror:

- Politikommissæren for Metropolitan Police har sagt at politiet har gode ressurser, og at de er et sterkt rustet for å takle terror, og det er de. Vi har sørget for at budsjettet for anti-terror-tiltak er beskyttet. Vi har også økt bevilgningen når det kommer til antall bevæpnede politibetjenter siden 2015. Vi har beskyttet alle politibudsjettene, uttalte May.



- Valgkampen må fortsette



Videre sa May at det er viktigere enn noen gang å velge en leder som kan sikre landet fra terrorisme.

– Å bekjempe terrorisme og ekstremisme er viktig for Storbritannia, men også for den globale verden.

Hun sa at det var viktig ta en pause fra valgkampen etter terrorangrepene som har preget Storbritannia de siste dagene. Nå mener hun det er riktig at valgkampen fortsetter, for å oppfylle demokratiet landet bygger på.

– Vi har de brutale hendelsene i våre tanker i dag, sa statsministeren, samtidig som hun uttalte at England må gjøre mye mer for å forhindre ekstremisme.

Ond ideologi

Hun kalte det en «ond ideologi» som forverrer islam og forvrenger sannheten. Statsministeren slo fast at de må gjøre mer for å bekjempe fordommer og hat, og ikke bare den voldelige formen av ekstremisme. De vil nå gå gjennom strategien for å forebygge terror og vurdere om de skal forlenge enkelte fengselsstraffer.

May roste politiet for deres innsats, under pressekonferansen. Hun uttalte at manges liv ble spart fordi politiet skjøt og drepte angriperne kun åtte minutter etter at angrepet startet lørdag kveld.