Jimmi Åkesson etter Sverige-utspill: - Trump har rett

- Trump overdrev ikke Sveriges nåværende problem. Om ikke annet så underdriver han problemet, skriver Jimmi Åkesson i en kronikk han har fått på trykk i amerikanske Wall Street Journal.

Kronikken kommer i kjølvannet av president Donald Trumps utspill om Sverige forrige helg.

– Se hva som skjedde i går kveld i Sverige. Sverige? Hvem kunne tro det? De tok inn en masse mennesker og fikk flere problemer enn de trodde var mulig, uttalte presidenten scenen i Florida sist lørdag.

Ifølge Expressen er det Jimmi Åkesson og partikollega Mattias Karlsson, som står bak debattinnlegget.

Karlsson er partiets gruppeleder i Riksdagen og regnes ifølge Wikipedia for å være Sverigedemoraternas fremste ideolog.

De to SD-politikerne skriver i kronikken at Sverige tok imot 275.000 asylsøkere i perioden 2014-2016, noe som er mer enn noen annet land i Europa.

De to viser også til at majoriteten av dem kom fra muslimske land, at Islam nå er den nest største religionen i Sverige og at Mohamed nå er det vanligste navnet på smågutter i Malmo, skriver Expressen.

Åkesson og Karlsson gjør også et poeng av at 300 svenske med innvandrerbakgrunn har dratt til Midtøsten for å krige med IS og at flere av dem deretter har returnert til Sverige.

Selvmordsangrepet i Stockholm i desember 2010 blir også kommentert.

- En islamistisk terrorist forsøkte å sprenge hundrevis av sivile i sentrum av Stockholm når de var ute og handlet før jul. Heldigvis tok han bare livet av seg selv, skriver de to.

De to SD-politikerne viser også til problemene som finnes i flere forsteder i Sverige, hvor overrepresentert innvandrere skal være i kriminalitetsstatistikken og hvordan jøder i Malmø trakasseres og angripes på gatene.

- Mange har forlatt byen og lever som flyktninger i sitt eget fødeland, står i det i debattartikkelen.

Ifølge Expressen avsluttes innlegget med hva Sverigedemokraterna har som målsetning for sin politikk.

- Vi vil sette medborgernes sikkerhet og velferd først. Vi øker i meningsmålingene og ligger an til å ha en god sjanse til å bli landets nest største parti under valget neste år. Vi kommer ikke til å hvile før vi har gjort Sverige sikkert igjen, skriver de to – før de henvender seg direkte til USA med følgende melding:

- Vi kan bare håpe at lederne i Washington ikke begår samme feil som våre sosialistiske og liberale politikere har gjort.

