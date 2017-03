ANNONSE

Den norske SS-frivillige Per Nesbø lå og sov - mens sovjetiske soldater herjet inne i bunkersen hans på Østfronten. Historeien kommer frem i den nye boken med tittel «Fra fenrik til fører - Norsk krigshelt ved Østfronten» forfattet av Olav Jørgenvåg.

Jørgenvågs bestefar, Paul Johan Jørgenvåg, var også i troppen til Nesbø.

Nyttårsaften 1942 lå 60 norske SS-frivillige i stilling foran den beleirede byen Leningrad. Jonas Lie ledet soldatene. Blant disse var Per Nesbø, faren til bestselgende forfatter Jo Nesbø

Russiske soldater skal ifølge forfatteren ha sneket seg inn i bunkeren til nordmennene og lagt seg på lur, mens de ventet på at en patrulje to nordmenn skulle dukke opp. Per Nesbø hadde frivakt og lå og sov i bunkeren uten å bli oppdaget av de russike soldatene.

Kompanisjef Jørgenvåg er ikke i tvil om hvordan det ville gått hvis Nesbø hadde snorket eller gitt andre lyder fra seg.

- Det var flaks for ham at han pleide å sove med teppet over hodet, det

var vel derfor russerne ikke så ham. Eller fordi han hadde køya rett

på innsiden av døra. Han var uansett så utslitt at han ikke våknet av

at russerne skjøt inn i bunkersen. Det var først da de andre vekket

ham og han tok av seg teppet og patronhylsene rullet ned på gulvet at han skjønte hva som hadde skjedd, skriver Nesbø blant annet i en epost til Dagbladet.