Johan (23) innså at han satt på viktig info om ubåt-dramaet

SISTE: Politiet i København varsler at det kommer en pressemelding om ubåt-mysteriet senere tirsdag.

Da ubåt-mysteriet ble kjent for hele Skandinavia i helgen, oppdaget studenten Johan Rasmussen (23) at han satt på informasjon som politiet måtte få vite.

Han er trolig en av de siste som så den savnede journalisten Kim Wall (30) før hun forsvant.

Torsdag kveld arbeidet han ombord på en fiskebåt hvor det ble arrangert en bursdagsfest, da de ble vitne til det som trolig er en av de siste sikre observasjonene av den savnede journalisten og forsker Peter Madsen (46).

- Rundt kvart over åtte så vi ubåten komme seilende. Vi diskuterte først om det faktisk var en ubåt, men den kom nærmere og nærmere og var til slutt rundt ti meter fra oss, sier 23-åringen til det danske nyhetsnettstedet Metroxpress.

Det har gått fem dager siden den svenske journalisten sist ble sett.

Hun gikk ombord i den hjemmelagde ubåten Nautilus ved 19-tiden torsdag, sammen med Madsen, som hun skulle skrive en artikkel om. Hun kom ikke hjem etter dette.

Forsker Peter Madsen. Foto: Scanpix

Kjæresten meldte henne savnet halv tre natt til fredag, noe som gjorde at politiet satte i gang søk etter ubåten.

Litt over klokken 10 fredag morgen ble ubåten funnet idet den var i ferd med å synke. Kun Peter Madsen befant seg ombord.

Politiet mener ubåten ble sunket med vilje.

Madsen har forklart at han slapp Wall av ved en stengt restaurant på Refshaleøen i København rundt 22.30 torsdag kveld.

Han har senere endret deler av forklaringen sin, men politiet har ikke offentliggjort hva hans nye versjon er.

- De ropte hei

Student Rasmussen forteller at han tydelig så Kim Wall og Peter Madsen stå i ubåtens tårn da han møtte dem, og at det så ut til at de nøt seilasen.