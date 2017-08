Johaug-dommen: - Norge bør boikotte OL!

Hallvard Flatland er i harnisk etter Johaug-dommen.

Pusten stod stille for mange av oss i minuttene før dopingdommen til Therese Johaug falt tirsdag.

CAS´avgjørelse om 18 måneders utestengelse, som betyr farvel til OL i 2018, har skapt et vell av reaksjoner på sosiale medier.

- Boikott OL, Norge

En av dem er tidligere programleder Hallvard Flatland:

- Nå får vi se hva de andre norske langrennsløperne og Norges Skiforbund er laget av. Norge bør boikotte de kommende olympiske leker!

OL i PyeongChang i Sør-Korea finner sted 9. til 25. februar neste år.

- Meningsløs heksejakt

Flatland får blant annet støtte av Espen Høiby:

- 100% enig @flatland - meningsløs politisk heksejakt av FIS, skriver Høiby på Twitter.

Nettavisen mener: - Urimelig



Sjefredaktør i Nettavisen, Gunnar Stavrum, skriver at CAS-dommen strider med folks rettsfølelse.

- Idrettens voldgiftsnemnd skjerper straffen, og nekter Therese Johaug å delta i vinter-OL. Dommen er urimelig streng og undergraver publikums tillit til rettferdighet i anti-dopingarbeidet, mener Nettavisen.

Helleland: - Hjelpe henne tilbake

Kulturminister Linda H. Helleland (H) synes veldig synd på Therese Johaug.

- Jeg synes veldig synd på Therese i dag. Jeg håper det norske folk vil støtte og hjelpe henne tilbake. Og at vi igjen får oppleve Therese vinne for Norge, skriver hun på Facebook.

Holt: - Bedritent regelverk

Mange andre samfunnsaktører er også på banen, deriblant tidligere justisminister og forfatter Anne Holt (Ap), som klandrer regelverket:

- Tippet 12 til 15 måneder. 18 var knusende. OK dom etter reglene. Men for et bedritent regelverk. Der må diskusjonen nå for alvor tas, sier hun.

Holt påpeker samtidig at det er grovt grunn til å klandre hennes rådgivere:

- Når Therese J nå erklærer at dommen kom som «lyn fra klar himmel», er det grunn til grovt å klandre hennes rådgivere, tvitrer Holt.

Clemet: - Undergraver egen legitimitet

Daglig leder i Civita, Kristin Clemet, slutter seg til forargelsen.

- Enig med Johaugs advokat: Idretten undergraver sin egen legitimitet, skriver Clemet på Twitter.

Nore: - Velfortjent dom

Forfatter Aslak Nore mener to sesongers utestengelse er på sin plass.

- Hvor mye sympati har den jevne nordmann med en italiensk sykkelrytter i samme situasjon som Johaug? Absolutt ingen. Velfortjent dom, tvitrer han.

Hansson: - Fryktelig synd på Johaug



Gjesteredaktør i Nettavisen, MDG-leder Rasmus Hansson, mener det er blodig urettferdig, men nødvendig at Johaug ofres.

- Det kan være helt nødvendig å ofre Therese Johaug for å redde idretten. Det er fryktelig synd på Johaug, men internasjonal toppidrett har sendt seg selv i et uføre som er så ødeleggende at det er helt nødvendig å ta drastiske grep, sier Hansson.

