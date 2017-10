John Carew: Slutt med kjæresten

Den tidligere fotballhelten John Carew (38) er singel.

Carew har i tre år vært sammen med Camilla Haukaas (26).

Nå vil de fortsette som venner, skriver Se og Hør:

Camilla Haukaas jobber blant annet som modell.

«Det er slutt mellom oss. Vi er fortsatt glade i hverandre, men er kommet til felles enighet om at det er best for begge å være venner - og ikke kjærester », sier Camilla og John i en felles uttalelse til bladet.

Hun har vært med i Kari Traa-lekene på TV3, er utdannet innen interiørdesign og har jobber som fotomodell.

66 millioner i formue

Carew har ikke bare hatt hellet med seg på fotballbanen - i fjor solgte han en bygård i fasjonable Bydøy Allé i Oslo for 120 millioner kroner.

Fredag kom skattelistene, som viser at Carew i fjor hadde en formue på drøye 66 millioner kroner, en inntekt på 0 og at han betalte 549.251 kroner i skatt.

Vil ikke vise reklamefilm

Nettvisen omtalte tidligere denne måneden at Carew deltar i en reklamefilm, som er for sterk kost for norske seere.

I filmen sitter John Carew rundt et bord som er plassert på en plattform som tilsynelatende er festet til en luftballong svevende høyt over Oslo.

Sekunder senere tar Carew med seg stolen, før han sitter og vipper på kanten av plattformen mens han spiller på en iPad.

Det blir for mye for MTG og Discovery.

«Vågal oppførsel»

Selv om reklamefilmen er ren og skjær juks – filmtriks – så mener kanalene altså at den strider mot det britiske Offcom-regelverket.

– I dette tilfellet dreide det seg om en film hvor man blandet spenning og «vågal oppførsel» med gambling, noe som kan være i strid med regelverket, og vi valgte derfor å ikke vise filmen, sier kommunikasjonssjef Line Vee Hanum i MTG til Nettavisen.

Mest sett siste uken