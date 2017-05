John McCain: Putin er en større trussel enn IS

ANNONSE

I et intervju med den australske TV-kanalen ABC sier McCain, som er en av president Donald Trumps sterkeste kritikere innen eget parti, at den angivelige innblandingen i presidentvalget fra russisk side utgjorde en trussel mot demokratiet, om den faktisk fant sted.

- Jeg mener Putin er den fremste og viktigste trusselen, i større grad enn IS. Jeg tror IS kan gjøre grusomme ting, men det er russerne som prøver ... som prøvde å ødelegge fundamentet for demokratiet og endre utfallet av et amerikansk valg, sier McCain.

Prøver ennå

Han sier videre at han ikke selv har sett noe bevis for at russerne lyktes, men understreker at de prøvde og de prøver fremdeles.

- De prøvde akkurat å påvirke utfallet av det franske valget. Så jeg ser Vladimir Putin, som har revet i stykker Ukraina, en selvstendig nasjon, og som legger press på Baltikum, jeg ser på russerne som den absolutt største utfordringen vi har, sier McCain.

Liker det ikke

McCain fikk også spørsmål om påstandene om at Trumps svigersønn og nære rådgiver, Jared Kushner, skal ha forsøkt å opprette en hemmelig kommunikasjonskanal til Moskva få uker før Trump ble innsatt som president.

- Mitt syn på det er at jeg ikke liker det. Jeg vet at noen i administrasjonen sier det er standard prosedyre. Jeg tror ikke det er standard prosedyre før innsettelsen av USAs president for noen som ikke sitter i en autorisert stilling, sier McCain.

Nervøs

TV-kanalen påpekte at flere har uttalt sin bekymring for internasjonal sikkerhet med Trump som USAs president, og McCain sier det er forståelig.

- Jeg er også nervøs av og til. Jeg tror presidenten har tro på det nasjonale sikkerhetsteamet. Jeg tror at han mesteparten av tiden aksepterer deres råd. Kan jeg si at han gjør det hele tiden? Nei. Plager det meg? Ja, det plager meg, sier McCain.

