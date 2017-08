Jonas G. Støre: - Rinkeby var nedrig politikk

Statsministerduellen er i gang.

Saken blir oppdatert.



På NRK1 klokken 21.30 er det duket for en ny duell mellom statsminister Erna Solberg (H) og Ap-leder Jonas G. Støre.



- Vi kommer til å bli større

– Partifolk landet rundt vet at det er valget som gjelder. Og vi kommer til å bli mye større enn vi er nå. Det er mitt ansvar som leder, og jeg har med meg et helt parti på det, sa Støre ved starten av statsministerduellen mot Høyre-leder Erna Solberg på NRK tirsdag.

13 dager før valget er det svært jevnt mellom de to hovedfløyene. I en fersk NRK-måling får Høyre 25,7 prosent og Ap 24,4 prosent.

Solberg: - Underholdende

Statsminister Solberg sa at hun kan være enig med Støre i en ting – at det er 11. september som gjelder.

– Så er det mer underholdende for oss enn på den andre siden for øyeblikket. Men det viktigste nå er å fortelle velgerne hvor vi vil og hva vi skal. Da er det jo gøy med gode målinger, men jeg tar ikke noe på forskudd, sa hun.

Så tok debatten form som et jobbintervju, hvor de to måtte redegjøre for hvorfor de vil ha jobben som Norges statsminister og svare på uforutsette spørsmål fra folkets panel i salen.

- Nedrig Rinkeby-stunt

Temaene hoppet hit og dit, men statsråd Sylvi Listhaugs (Frp) tur til Rinkeby gikk ikke upåaktet hen.

Erna Solberg sa tidligere tirsdag at det var viktig at Sylvi Listhaug brukte riktig informasjon knyttet til besøket hennes i den svenske forstaden Rinkeby, kort tid etter at det ble kjent at landets migrasjonsminister avlyste det planlagte møtet.



- At det ble avlyst da hun var på vei i fly, er leit, sa Solberg under kveldens duell.

- Nedrig Rinkeby-stunt



- Norge er forandret. Vi er blitt et kaldere og mindre raust samfunn, og fire år med dette får jammen være nok, sa Støre.

– Jonas stempler den norske befolkningen og sier at de har gjort Norge til et kaldere samfunn. Det må jo være noe bra i dette landet når vi er verdens lykkeligste land. På spørsmål om du ville følt uro hvis din datter eller sønn valgte å gifte seg med en innvandrer – er det stadig færre som sier at de er urolig for det, repliserte Solberg.

– Jeg har ikke stemplet befolkningen. Men du er ansvarlig for regjeringen. En statsråd som reiser til Sverige for å skape og spre frykt. Det er nedrig politikk, Solberg, sa Støre.

Solberg mente at diskusjonene ikke er tøffere i dag enn de var for tjue år siden. Hun viste også til at Norge satt rekord i bosetting av flyktninger under flyktningkrisen.

- Ikke blitt kaldere



– Din politikk kan føre oss i feil retning, og da må vi si fra. Men jeg tror ikke Solberg ønsker å lytte, for hun ser ikke dette, sa Støre.

– Du stempler norske folk som kaldere, gjentok Solberg.

– Du retter baker for smed. Jeg har ikke stemplet befolkningen, men jeg gir uttrykk for en uro, sa Støre.

– Jeg syns norske folk skal gi deg beskjed 11. september om at det ikke er blitt et kaldere samfunn, sa Solberg.

– Du har ansvaret, ikke skyld på det norske folk. Det er din politikk jeg kritiserer, ikke folket, sa Støre.

Twitter: - NRK ligger an til 1 på terningen



Her er et lite utvalg av reaksjonene på Twitter mens debatten pågår:

Hun reiste ikke for å lære. Hun reiste for å skremme. Det er nedrig politikk. @jonasgahrstore @erna_solberg — Hans Kr Amundsen (@HansKrAmundsen) August 29, 2017

#nrkvalg tror tydeligvis at de som ser på debatten nå er 15 år. Nei. De fleste er nok eldre enn meg. Og vi liker det ikke. — Jan Arild Snoen (@jasnoen) August 29, 2017

NRK ligger an til 1 på terningen — Torbjørn G. Eriksen (@tgeriksen) August 29, 2017

#nrkvalgDenne debatten er skuffende! Dårlig håndverk av NRK!! — Anita Graff (@graffanita) August 29, 2017

Småkleint med disse "tilfeldige" spørsmålene som @erna_solberg og @jonasgahrstore tilfeldigvis har godt forberedte svar på #nrkdebatt — Andreas Willersrud (@awillersrud) August 29, 2017

Støre kler ikke rollen som moralsk overdommer. Minner om hans ynkelige behandling av Selbæk i karikaturstriden. #nrkvalg — Sverre W. Hartmann (@SWHartmann) August 29, 2017

Det er godt dokumentert nå at kommunene har bedre råd, sier @erna_solberg. Faktasjekk fra juli. #nrkvalg https://t.co/mLa4367Qcf — Faktisk (@faktisk_no) August 29, 2017

Bøllete oppførsel fra @jonasgahrstore Fullstendig uegnet som statsminister. Avbryter @erna_solberg hele tiden #nrkvalg — Ingjerd Kahn (@IngjerKahn) August 29, 2017

Tror Erna Solberg må være den eneste som "har stått i innvandringsdebatten i 20 år" som ikke opplever at den har blitt tøffere.. — Kristine N Kallset (@KristineKallset) August 29, 2017

.@erna_solberg går i krigen for Listhaug. Sånn har det blitt. Ille. #NRKValg — Torgeir Micaelsen (@TorgeirM) August 29, 2017





Har du sett denne videoen?