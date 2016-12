Jonas Gahr Støre: - Frp har fått ta seg til rette og rendyrke sin profil

ANNONSE

Utnevnelsen av Frp-statsrådene Per-Willy Amundsen og Terje Søviknes har sjokkert mange, men ikke Arbeiderpartileder Jonas Gahr Støre.

- Det overrasker meg at folk er overrasket. Dette er Fremskrittspartiet i regjering. De to politikerne er blant deres mest erfarne og kompetente til å sitte i regjering. De har standpunkter og meninger som er langt fra mine. Jeg advarte mot dem i 2013, og jeg advarer mot dem i 2017, sier Gahr Støre i et intervju med Dagsavisen.

- Erna valgte Frp



Støre mener Erna Solberg har latt Fremskrittspartiet få ta seg til rette i regjeringen, og at tyngdepunktet i regjeringen er flyttet ytterligere til høyre.

Ap-lederen mener at statsministeren hele tiden har vært tydelig på at det er Frp hun samarbeider med, og at hun har valgt bort sentrum.

- Når Frp drar avgårde med sine uttalelser, så sier hun at hun ville uttalt seg på en annen måte, som etter min mening er en veldig mild reaksjon. Når Frp utvikler to bein i politikken, ett fra Stortinget og ett fra regjering, så sier Solberg: Vel, vel. Det må vi leve med. Det er et uttrykk for at Frp i denne regjeringen har fått ta seg til rette og rendyrke sin profil, sier Støre.

Selv synes han det er beklagelig, og mener også at Venstre og Krfs velgere bør ta sin del av ansvaret.

- Det er de som har åpnet for det, sier Støre.

Kraftige reaksjoner



Desember-målingen fra Ipsos viser at flertallet foretrekker Støre som statsminister.

Målingen viser at 33 prosent mener at Jonas Gahr Støre er best egnet som statsminister, uavhengig av eget partivalg. Nåværende statsminister Erna Solberg får 22 prosents oppslutning.

Etter regjeringen utnevnte Per-Willy Amundsen (Frp) til justisminister, har mange reagert.

«Hvor er Norge kommet hen når Per-Willy Amundsen kan bli justisminister», spurte Marit Nybakk (Ap), stortingsrepresentant og Stortingets 1. visepresident.

Samtidig reagerte Trine Lise Olsen, komiker og skuespiller, kraftig på at Terje Søviknes ble utnevnt til olje- og energiminster.

I 2001 ble Søviknes tvunget til å gå av som nestformann i Frp etter at det ble kjent at han hadde hatt sex med en 16 år gammel jente under landsmøtet i partiets ungdomsorganisasjon. Olsen mente utnevnelsen var nok et bevis på at vi lever i en verden «som viser hvor lite jenter er verdt»:

«Tror dere hun har glemt, tror dere hun syns det er kult og trygt at landets regjering har glemt? Hadde vært fint om noen gang, EN gang så ville ikke folk glemme, at det noen gang faktisk var ordentlige konsekvenser for å forgripe seg på jenter! At det i hver fall ikke var plass til dem i regjeringen...da har du mistet den sjansen...og ja, for alltid!»