Få dager før Arbeiderpartiets landsmøte i Oslo er det uklart hvilke partier AP-leder Jonas Gahr Støre ønsker å få med seg i en ny Ap-leder regjering, skriver Aftenposten.

Gahr Støre ønsker ikke å svare på om det er er Sv og Sp som er førstevalget for et mulig regjeringssamarbeid til høsten, eller om han ser for seg å bytte ut SV med KrF.

– 2017 er annerledes enn 2005. Den regjeringen vi skal arbeide for å erstatte, er annerledes enn den som satt i 2005 under ledelse av Kjell Magne Bondevik. Jeg ønsker ikke å konkludere med hvilke partier som skal inn i regjering. Det viktige er hvilke partier som vil utgjøre et alternativt flertall og erstatte dagens Frp-Høyre-regjering, sier Gahr Støre til Aftenposten.

- Det tror jeg er klokt



Selv sier Gahr Støre at han opplever at KrF har gitt signal om at de først og fremst ønsker å samarbeide med Høyre og Venstre, men at de samtidig holder døren åpen for andre muligheter.

Med et uttalt mål om å erstatte dagens regjering, ønsker ikke Gahr Støre å lukke døren for noen av partiene med samme mål for øyet.

– Om de selv skulle ønske å lukke slike dører, får vi ha respekt for det, men jeg merker meg at KrF holder døren åpen. Og det tror jeg er klokt.

MULIG SAMARBEID: Knut Arild Hareide (KrF) åpner for regjeringssamarbeid med Ap.

Statsministerfavoritt



I en måling InFact har gjort for VG, kommer Gahr Støre ut som folkets statsministerfavoritt.

Mens 36,5 prosent ønsker å beholde Erna Solberg som statsminister, vil 47,2 prosent heller se Gahr Støre i statsministerstolen.

Nå sier Ap-lederen at han håper valgkampen mellom han og Solberg vil være levende, skarp, respektfull og basert på politikk.

Til tross for at mange ser likheter mellom Høyre og Arbeiderpartiets politikk, mener Gahr Støre at forskjellene er tydelige.

– Vi kan jo begynne med den forskjellen at Høyre har tatt Frp inn i regjering. Høyre har gitt Frp, et parti som representerer ytterpunktet i politikken, ansvar for områder som krever bred enighet og konsensus i landet, sier Gahr Støre til Aftenposten.