Jonas Gahr Støre forfølges av brysomme oppslag

Helt siden han var utenriksminister har Ap-leder Jonas Gahr Støre (56) sett ubehagelige avsløringer i media knyttet til hans privatøkonomi.

Persiske tepper, polske håndtverkere, investeringer med milliardærer og svart bryggearbeid.

Det virvles med jevne mellomrom opp belastende saker fra den formuende Ap-lederens privatliv.

Svart arbeid på brygga hans

Aps leder Jonas Gahr Støre. Foto: Audun Braastad / NTB scanpix

Den siste saken som skaper hodebry for 56-åringen - under tre uker før stortingsvalget - er at to arbeidere jobbet svart da Ap-lederens brygge ble oppgradert i 2011 , skriver Finansavisen.





Støre slår tilbake etter oppslaget og mener han gjorde det han kunne for å forsikre seg om at arbeidet var innenfor loven



- Jeg gjorde det du kan gjøre. Du forsikrer deg om at alt er i orden, og får ja til svar. Det er innenfor rammene av det du kan gjøre, sa Støre da han ble konfrontert med saken i Politisk kvarter på NRK onsdag morgen.

Nettavisens redaktør Gunnar Stavrum skriver at avsløringene om svart arbeid på Støres brygge ikke hjelper partiet til å få fokus på sakene sine.

Faksimile av Finansavisen onsdag 23. august.

- Drittpakke

Flere mener brygge-saken er en storm i et vannglass.

NHO-sjef Kristin Skogen Lund mener Støre gjorde det han kunne for å forsikre seg om at det ikke ble jobbet svart på brygga, sier hun til NTB.

Retorikkstipendiat, Ap-medlem og tidligere statssekretær Trygve Svensson mener det hele er snakk om en drittpakke, skriver NTB.

Også samtlige partiledere på Stortinget støtter Støre, skriver VG.

På Facebook onsdag ettermiddag skriver Støre at han ofte lar medieoppslag passere, men at han denne gangen må ta til motmæle.

- Vi politikere opplever ofte angrep på oss som personer. Som oftest er det beste å bare la det passere. Men noen ganger har jeg behov for å si ifra. I dag er en sånn dag. Finansavisens førsteside etterlater i dag inntrykk av at jeg har benyttet svart arbeid. Det har jeg ikke.

Persiske tepper

I 2010 dukket en av de første sakene som satte Støre i dårlig lys opp. Den dreide seg om persiske tepper.

56-åringen var som utenriksminister på statsbesøk i Afghanistan i 2006 og 2008. Han fikk da med seg fem persiske tepper som gave fra landets president, Hamid Karzai. Teppene, som hadde en verdi på 16.000 kroner, beholdt han selv.

- Når jeg har mottatt disse gavene, står jeg inne for det. Jeg har ikke tenkt å si at jeg angrer, men jeg er jo lei meg for at det blir reist spørsmål om motivene, sa Støre til NTB den gang.

Bevilget seks millioner til stiftelse styrt av vennen

Det skapte i 2012 overskrifter da det ble kjent at Støre i 2008 ga seks millioner kroner til en stiftelse som var styrt av en vennen Felix Tschudi. Støre ble i ettertid presset på hvorfor han ikke anså seg selv som inhabil i saken.

På UDs nettsider het det at «bekjentskapet til sistnevnte er heller ikke av en slik karakter at utenriksministeren har funnet det nødvendig å vurdere sin habilitet...».

- Jeg kan ta feil, men mener jeg ikke har utøvd dårlig dømmekraft i denne saken, sa Støre til pressen om saken etter en høring i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomite, skriver VG.

- Malte huset til halv pris

I 2015 fikk Støre krass kritikk for å ha brukt polske arbeidere til å male huset sitt på Ris på Oslos vestkant.

Det viste seg at malerbedriften omtalte seg som «malermester», til tross for at den ikke hadde mesterbrev.

Prisen Støre betalte skal ha vært langt under markedsprisen norske malermestere tar for en slik jobb. Nettavisen fikk senere se, men ikke fotografere, kvitteringene for malerarbeidet.

Da Nettavisen skulle intervjue Støre før Arbeiderpartiets landsmøte i 2015, var beskjeden at vi ikke fikk stille spørsmål om «malersaken».





- Forsikret meg grundig om det Da Støre gjestet Politisk kvarter på NRK onsdag morgen ble han i tillegg til brygge-saken spurt ut om malersaken. Da Støre gjestet Politisk kvarter på NRK onsdag morgen ble han i tillegg til brygge-saken spurt ut om malersaken.

- Hvordan forklarer du at du igjen får en sak om påstått uryddige arbeidsforhold, ville programlederen vite. - Jeg vil fundamentalt avvise at det var et useriøst malerfirma. Det var et firma hvor det ble utført et oppdrag etter nøye avtale, det ble påstått at disse ikke betalte moms. Han kunne legge fram innbetalinger til momsregisteret på timer og kroner. At han ikke kunne kalle seg malermester og ikke hadde nok stillas, det burde han kanskje ha orden på, men jeg mener at jeg forsikret meg grundig om det. - Det er flere saker på samme område, en kjernesak for Arbeiderpartiet. Hvorfor dukker de opp? - Jeg mener jeg har mitt på det tørre. Jeg har gjort etter avtaler, jeg har fulgt den boka det er rimelig å følge.

- Tjener grovt på boligutbygging

Tidligere i 2017 reagerte Rødt-leder Bjørnar Moxnes på at Støre og milliardær Stein Erik Hagen - en av Høyres største sponsorer - begge eier andeler i to store byggeprosjekter i Oslo.

Moxnes mente at det er et paradoks at «mange av Arbeiderpartiets velgere taper på at det ikke fins noen boligpolitikk i landet, mens partilederen tjener på det».

Professor Ole Gjems-Onstad ved BI sa i et intervju med Nettavisen at Støre nyter godt av skattefordelen.

- Når midlene er plassert gjennom ikke-børsnoterte selskaper, kan det bli betydelig lavere verdier, ikke minst når det gjelder tomter og byggeprosjekter der verdsettelsen for skatt kan ligge langt under reelle verdier.

- Man kan ikke dermed nødvendigvis sies å utnytte reglene, men man nyter godt av en stor forskjell i verdsettelse, sa Gjems-Onstad.

I forrige uke ble det kjent at Støre selger sin andel i boligprosjektet.

- Ser ut som en Høyre-mann

Støre er en formuende mann, noen som av og til blir brukt mot ham. Han har blant annet blitt omtalt som en typisk Høyre-mann.

Han og hans families formue stammer i hovedsak fra salg av eierandelene i peis- og ovnselskapet Jøtul.

Jøtul ble etablert som Kværner Jernstøberi i 1853. I 1920 ble Jøtul skilt ut fra Kværner-konsernet og familien til Jonas Gahr Støre overtok i 1927. Gjennom 1930-tallet ble støperiet Norges største. I 1977 ble selskapet solgt ut av Gahr-familien til industribedriften Norcem.

I 2008 var Støre oppført med en formue på 40 millioner kroner. I 2014 hadde formuen økt til 50 millioner kroner. Året etter, i 2015, var formuen på 57 millioner kroner, en økning på 7 millioner på ett år.

I 2016 viste ligningen at formuen igjen hadde økt, og at Ap-lederen - som er Norges rikeste partileder - har en formue på 64 millioner.

Tidligere i år uttalte Støre - som under den blå-blå regjeringen har fått skattekutt - at han synes det er helt urimelig.

- Det er dypt urimelig at noen med min økonomi får skattekutt, sa han til Nettavisen.