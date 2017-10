Jonas Gahr Støre og Erna Solberg uenige om å fjerne støtten til Human Rights Service

Jonas Gahr Støre vil fjerne støtten til Rights.no og Hege Storhaug. Men Erna Solberg er uenig: - Dette er litt av demokratiets pris. Vi finansierer også våre kritikere. Vi bidrar til at stemmer blir hørt.

Det er flertall for å kutte statsstøtten til Human Rights Service, men

statsminister Erna Solberg (H) antyder at den er foreslått videreført i

statsbudsjettet.

– Det er litt av demokratiets pris at vi også finansierer våre kritikere, sa Solberg i trontaledebatten på Stortinget onsdag.

Gunnar Stavrum: Å straffe Human Rights Service ved å ta fra dem statsstøtten er prinsippløst og farlig for demokratiet.

Hun mener diskusjonen må handle om bredden i debatten, og at det vil være et nytt prinsipp om man skal finansiere bare det man liker.

Det var Ap-leder Jonas Gahr Støre som i sitt spørsmål til statsministeren oppfordret regjeringen til å kutte støtten i statsbudsjettet som legges fram torsdag. Han viste til at organisasjonen får 1,8 millioner kroner i støtte, blant annet for å fremme integrering og inkludering.

- Skal vi bare finansiere de vi liker?



Støre henviste til Human Rights Service sitt siste prosjekt, hvor Hege Storhaug skriver at «Islam dominerer mer og mer det offentlige rommet» og ber leserne om å sende bilder av «den kulturelle revolusjonen».

- De driver med stigmatisering av innvandrere og muslimer, som nå skal fotograferes og henges ut på nettsider. Dette kan vi som storsamfunn vise en klar holdning til. Vi skal ikke ha trakassering av minoriteter, derfor kan støtten på 1,8 millioner kroner fra statsbudsjettet inndras. Da sender vi et klart signal om hvor våre verdier og normer står. Vil statsministeren gjøre det i budsjettet som kommer i morgen? spurte Støre.

Statsminister Erna Solberg minnet om at budsjettet var sluttført lenge før kampanjen til HRS ble lansert.

- Dette er litt av demokratiets pris. Vi finansierer også våre kritikere. Vi bidrar til at stemmer blir hørt, uttalte Solberg, og fortsatte:

- Jeg synes at stemmene rundt akkurat denne organisasjonen godt kan diskutere hvorvidt de bidrar til integrering, men da må vi ha diskusjonen om vi skal finansiere en bredde av stemmer på innvandrings- og integreringsområdet, eller om vi bare skal finansiere de vi liker?

– Det er litt av demokratiets pris at vi også finansierer våre kritikere, sa Solberg under trontaledebatten onsdag.

– Seg selv å takke

KrF-leder Knut Arild Hareide gjorde det tidligere i uka klart overfor NTB at partiet hans ikke ønsker å prioritere videre statsstøtte til den omstridte organisasjonen. Uttalelsen kom i forbindelse med mandagens avgjørelse om å kutte støtten til Islamsk Råd Norge.

– Jeg har forståelse for regjeringens beslutning når det gjelder Islamsk Råd. Islamsk Råd har seg selv å takke. Og skulle HRS miste sin støtte, så tror jeg vi kan si akkurat det samme: De har kun seg selv å takke, sa Hareide.

Også regjeringens andre samarbeidsparti Venstre har tatt til orde for at støtten til HRS kuttes.

– Hvis det å trekke støtten til Islamsk Råd er det eneste regjeringen gjør, vil det framstå som merkelig. Det bør være en bredere inngang til dette, sa Venstres Ketil Kjenseth til NTB mandag.

- Farlig og prinsippløst



Nettavisen-redaktør Gunnar Stavrum mener at det er farlig og prinsippløst å ta fra medier statsstøtte på grunn av uønskede ytringer. Stavrum mener at «den svenske innvandringsdebatten har lidd av denne tankegangen om at det er bedre å feie ting under teppet enn å få det frem i lyset».

-Det er verdt å minne om at både NRK og Aftenposten gjør feil uten at noen kommer på tanken om at de skal straffes økonomisk. I debatten om NRKs finansiering har det nettopp vært et hovedpoeng at politikerne ikke skal kunne skru opp og ned på støtten betinget av om de liker publiseringen eller ei, skriver Stavrum, og fortsetter:

- Det samme prinsippet er enda viktigere for konfronterende og utfordrende medier som Human Rights Service.

Flertall

Oppfordringen fra HRS om å be nordmenn fotografere og sende inn bilder av muslimer i Norge for å dokumentere det organisasjonen kaller den «kulturelle revolusjonen i Norge», har fått begeret til å flyte over for mange folkevalgte, skriver Aftenposten onsdag.

Avisen viser til at det er et klart flertall på Stortinget mot å utbetale pengestøtte til organisasjonen. I Frp er man innstilt på å kjempe for at støtten skal beholdes, men hos regjeringspartner Høyre er skepsisen langt større.

– Jeg kan bare snakke for meg selv, men jeg er mer skeptisk i dag enn for et år siden til om de bør få beholde støtten, sier stortingsrepresentant Kårstein Eidem Løvaas (H) til Vårt Land.

– Det er viktig å diskutere om de statlige midlene brukes på riktig måte. Denne uka viste kulturministeren handlekraft overfor en annen organisasjon rundt det samme spørsmålet, tilføyer han.

Gunnar Stavrum: Å straffe Human Rights Service ved å ta fra dem statsstøtten er prinsippløst og farlig for demokratiet.

Frp positiv

Det er innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp) som administrerer støtten til HRS. Frp har tidligere brukt HRS som rådgivere i utformingen av partiets innvandringspolitikk.

– Jeg mener at HRS absolutt har noe å gjøre på statsbudsjettet. Ja, de er omdiskutert, men de setter fingeren på en god del vanskelige spørsmål knyttet til integrering. De peker ikke alltid på løsningene, men de tar tak i problemene som vi politikere bør ta stilling til, sier Frps ferske innvandringspolitiske talsperson, Jon Engen-Helgheim, til Vårt Land.

Både Løvaas og Helgheim understreker at de ikke kjenner til om HRS er blant dem regjeringen ønsker å gi tilskudd over neste års statsbudsjett.

Mest sett siste uken