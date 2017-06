ANNONSE

Musikeren Jon Andreas Håtun (43) - kjent som Jono El Grande - giftet seg på Kunstnernes Hus lørdag med klesdesigner Ingunn Birkeland.

På Facebook skriver han at:

«Da var vi gift. Ingunn er lykkelig! Jeg er lykkelig (som bildet viser, kastet jeg hatten i ren ekstase)!

Og for et utsøkt knippe deilige folk som var med oss på Kunstnernes Hus i går. Dere gjorde kvelden fantastisk, hver og en, for alle. Takk, vi elsker dere!»

Det er ett år siden de to ble forlovet.

Jono El Grande var gift med forfatteren og helsejournalisten Anbjørg Sætre Håtun inntil hun døde i 2014.

Har du sett denne videoen?