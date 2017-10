Jordskjelv på Østlandet i natt

Et mindre jordskjelv med anslått styrke 2,5 fant sted rett vest for Gjelleråsen klokka 02.07 natt til søndag.

Forskningsinstituttet Norsar på Kjeller opplyser at skjelvets episenter ble registrert i Lillomarka, like vest for Gjelleråsen i den sørlige delen av Nordmarka klokka 02.07, skriver nettutgaven til Romerikes Blad.

Norsar anslår at skjelvet hadde en styrke på 2,5 på Richters skala, og antyder dybden på skjelvet til rundt 15 kilometer – men presiserer at dette er usikkert.

Føltes på store deler av Romerike

– Vi fikk en lang rekke hendelser som følge av skjelvet, som åpenbart ble følt og hørt av mange, opplyser seismolog Bettina Goertz-Allmann i Norsar til Romerikes Blad søndag morgen.

Skjelvet er rapportert følt av mange i Oslo, på Romerike og så langt nord som Hønefoss, skriver Norsar på sin nettside.

En rekke tipsere ringte også Romerikes Blad i etterkant av skjelvet.

– Folk har hørt smell og risting som har vart i rundt 10-15 sekunder fra både Rælingen, Fet, Lillestrøm, Kjeller, Skedsmokorset og Skytta, opplyser frontsjef Rune Bernhus i RB.

En av tipserne er Madeleine Martinsen, som merket rystelsene på Jessheim.

Det samme gjorde Mikkel Steen i Feiring.

– Det klirra litt i glassene på kjøkkenet, forteller han.

Også Roger Karlsen i Lier i Buskerud forteller at han merket skjelvet.

– Ikke uvanlig

Også politiet fikk en rekke meldinger knyttet til skjelvet like etter klokka to i natt, forteller operasjonsleder Alexander Østerhaug i Øst politidistrikt Romerike.

– Det ringte iallfall en seks-sju stykker hadde våknet av at det brølte og rista. En kar fra Lørenskog fortalte at alle glassene i kjøkkenskapet hadde falt i gulvet, sier Østerhaug.

Bettina Goertz-Allmann i Norsar sier jordskjelv i dette området ikke er uvanlig.

– Vi registrerer mindre, umerkelige skjelv med jevne mellomrom, men dette skjelvet var litt større og ble derfor mer merkbart. Det var likevel et helt ufarlig og udramatisk skjelv, sier hun.

UTSLAG: Bildet viser seismiske signaler fra jordskjelvet registrert på NORSAR-arrayen i Hedmark klokka 02.07 natt til lørdag. Ill.: Norsar

Fakta

Et jordskjelv defineres som et plutselig brudd i jorden som er av naturlig opprinnelse

Et jordskjelv defineres som et plutselig brudd i jorden som er av naturlig opprinnelse.

Jordskjelvet forårsaker rystelser som forplanter seg utover gjennom bølger som varierer i styrke fra umerkelige til svært kraftige rystelser, der de sterkeste rystelsene kan gjøre stor skade på bygninger og infrastruktur.

Kilde: Norsar

Les flere saker fra Romerikes blad!



Mest sett siste uken