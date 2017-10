Jørgen Foss ranet og overfalt i USA

– Blir en del smertestillende og suppe før det blir storbesøk hos tannlegen hjemme, skriver han.

Saken oppdateres.

Lokalpolitiker Jørgen Foss (Ap) ble ranet og overfalt av en falsk Uber-sjåfør i USA. Det melder Foss selv på sin egen Facebook-vegg.

– Var som en amerikansk actionfilm der jeg lå med tenna strødd utover gata og det kommer fire politibiler, brannvesen og et helikopter i jakten på gjerningsmannen. Kroppen har hatt det bedre, definitivt kjeve, nese og skulder, skriver han i et innlegg som er lagt ut i morgentimene norsk tid.

Flere tenner brukket



Foss har de siste ukene vært på ferie i USA.

– Blir en del smertestillende og suppe før det blir storbesøk hos tannlegen hjemme. Mobilen ble stjålet så har kun Facebook og et amerikansk nummer til jeg er hjemme igjen, fortsetter han.

Det har ikke lykkes Nettavisen å få kommentar fra lokalpolitikeren.

På bildet han har lagt ut er det tydelig at han har fått hard medfart. Flere tenner er brukket. Støttemeldingene til Foss renner inn, og flere ønsker ham god beding.

JULEFILM: Her er Jørgen Foss (t.v.), sammen med skuespiller Petrus Christensen, og «pappa» Atle Antonsen (t.h.) under en pressefotografering i forbindelse med julefilmen «Pitbullterje» i Oslo i 2005.

Flere TV-roller



Skuespiller Jørgen Foss har blitt kjent for sine roller i filmen «Pitbull-Terje» og NRK-seriene «Skolen» og «Lilyhammer».

I 2016 hadde Foss den norske stemmen til Clowhauser i Disneys «Zootropolis».

Han er tidligere leder for Landsforeningen for overvektige og nå lokalpolitiker for Arbeiderpartiet.

