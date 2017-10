Jørgen Foss takker for støtten etter overfallet

Tennene haglet da lokalpolitikeren ble brutalt ranet og overfalt i USA.

Det ble en brå slutt på USA-ferien for Jørgen Foss (28). Skuespilleren og lokalpolitikeren skulle ta Uber da han på voldsomt vis ble overfalt.

– Jeg fikk en knyttneven rett i ansiktet. Så trykket han på gassen mens jeg hang inn bilen. Tennene mine haglet og jeg ble slått før jeg ramlet i bakken, sa Foss til Nettavisen fra sykehussengen onsdag.

28-åringen fortalte selv først om overfallet på Facebook. Støttemeldingene har fosset inn.

Nå takker han for støtten i et nytt innlegg med et bilde fra Grand Canyon i Arizona.

«Først av alt må jeg få takke for all støtte og tanker ❤️ Det varmer en ganske så forslått og mør kropp med redusert tanngard 😂 🙈», skriver han.

Overfallet skjedde i Venice Beach, et distrikt i vestlige Los Angeles. Foss hadde bestilt Uber, men en falsk Uber-sjåfør kom til stedet først. Han lente seg inn vinduet på bilen med mobilen i hånden for å forklare adressen. Sjåføren slo deretter Foss, tok mobilen hans og ga bånn gass med nordmannen hengende halvveis inn i bilen.

Foss har de siste ukene vært på bilferie i USA.

«Ettersom jeg knasker flere medikale amerikanske godsaker kjører fantastiske kompis Olav bilen, mens jeg rører i bensina og er glad for at sugerør er funnet opp 😂. Vi prøver å gjøre det beste ut av tiden som er igjen før vi reiser hjem på lørdag. Så i dag har vi tatt turen til Grand Canyon! Utrolig fantastisk! Mandag starter jeg tannbehandling» skriver Foss.

Politikeren kommer tilbake til i Norge nå til helgen.

HARD MEDFART: Tennene haglet da Jørgen Foss ble overfalt.



Skuespiller Jørgen Foss har blitt kjent for sine roller i filmen «Pitbull-Terje» og NRK-seriene «Skolen» og «Lilyhammer».

I 2016 hadde Foss den norske stemmen til Clowhauser i Disneys «Zootropolis».

Han er tidligere leder for Landsforeningen for overvektige og er nå lokalpolitiker for Arbeiderpartiet.

Det har ikke lykkes Nettavisen å få kontakt med Jørgen Foss.

