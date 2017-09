Julemarsipanen er her - tre måneder før jul

- Jeg trodde først det var tull, at dette var noe gammelt de hadde glemt igjen, sier Nils M. Apeland.

Mest høstbladene rødmer og det fortsatt er tre måneder til julaften, lengter noen mer til høytiden enn andre.

Hos Circle K i Sandvika har de allerede fylt hyllene med julemarsipan.

- Ja, vi har begynt å selge julemarsipan, forteller en av stasjonens ansatte til Nettavisen.

Hun forteller at salget ikke tar av foreløpig.

PR-mann Nils M. Apeland postet dette bilde av marsipanen på Instagram lørdag:

Nettavisen har foreløpig ikke fått kontakt med Apeland, men til lokalavisen Budstikka.no sier han at han ble veldig overrasket:

– Ved utgangen var julemarsipanen satt frem. Jeg trodde først det var tull, at dette var noe gammelt de hadde glemt igjen. Men nei ...

- Bidrar til å vanne ut årstidene

Apeland synes det er litt vel tidlig.

- Nidar bidrar på denne måten til å vanne ut årstidene, og det kan nok kalles litt usolidarisk overfor andre som tjener penger på julen. Om man legger til grunn at julen for mange varer til godt utpå nyåret, blir det jo jul nærmere én tredjedel av året. Ikke rart om barna er lei nissen når julen endelig er der, sier Apeland, som driver sitt eget kommunikasjonsbyrå Bedre Kommunikasjon AS.

Nidar: - Samme tidspunkt hvert år

Nettavisen har vært i kontakt med Orkla Confectionery & Snacks, som fører Nidar-merket.

Robert Rønning sier spøkefullt at han synes Apeland overreagerer.

- Denne marsipanen kommer på dette tidspunktet hvert år. Det er opp til hver enkelt butikk å ta det inn i hyllene eller vente, sier kommunikasjonssjef Robert Rønning til Nettavisen.

Men Nidar sier de vet hva de gjør:

- Folket vil ha det, det vet vi. Nå åpner vi opp for noen bestselgere, men Apeland har ingenting å frykte: Det er ikke snakk om å gjøre butikkene om til «julehus», sier han spøkefullt.

Ifølge Rønning, selger Orkla halvparten av marsipansortimentet i oktober og november.

- Mange synes julemarsipan på denne tiden er en hyggelig påminnelse om en kommende høytid, sier Rønning.

