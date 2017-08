Julian Cadman (7) døde i Barcelona-terroren

Syv år gamle Julian Cadman ble meldt savnet etter terroren Barcelona. Nå melder Sky News at han er død.

Det er familien som bekrefter at Julian er død.

Fredag, dagen etter at terroren rammet Barcelona, ble syvåringen meldt savnet av besteforeldrene, blant annet på Facebook

Torsdag ved 17-tiden, og natt til fredag, ble Spania utsatt for to bilangrep i byene Barcelona og Cambrils. Ved 17-tiden torsdag kjørte en varebil inn i folkemengden på hovedgaten Las Ramblas i Barcelona i Spania.

Etter at Julian er bekreftet død er til sammen 15 personer drept i terroren i Barcelona og Cambrils. Lørdag ble det meldt at tilstanden er kritisk for 17 personer.

IS hevder å stå bak angrepet.

Da terrorangrepet fant sted i Barcelona kom Julian bort fra moren. En varebil meide ned flere titalls mennesker på hovedgaten La Rambla. Lørdag skrev El Pais at Julian, som både har britisk og australsk statsborgerskap, var funnet på et sykehus.

Julians mor ble hardt skadet i angrepet, og er blitt behandlet på et sykehus i byen. Guttens far var hjemme i Australia da han ble varslet like etter hendelsen.

Gjerningsmennene bak de to angrepene i Spania planla et enda større angrep, tror politiet.

Talsmann Josep Lluis Trapero i politiet i Catalonia sa på en pressekonferanse fredag ettermiddag at de mistenker at de to angrepene i Barcelona og Cambrils kan kobles til en eksplosjon i byen Alcanar onsdag.

– Gjerningspersonene planla ett eller flere angrep Barcelona. En eksplosjon i Alcanar satte en stopper for dette, ettersom de da ikke lenger hadde det de trengte til å gjennomføre angrep på en enda større skala, sier Trapero.

Totalt er 126 personer bekreftet såret i de to angrepene, skrev nødetatene i Catalonia på Twitter.

Julian Cadman's family pay tribute to their "energetic, funny and cheeky" boy in a statement released by

Australia's @dfat pic.twitter.com/zV1atYYfG1 — Press Association (@PA) August 20, 2017

Spanish missing persons bureau say family of seven-year-old Julian Cadman have confirmed that he was one of those killed in Barcelona attack pic.twitter.com/dygmqpJ4zg — Sky News (@SkyNews) August 20, 2017