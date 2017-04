ANNONSE

Stabssjef Julie Brodtkorb slutter ved Statsministerens kontor og avslutter sin politiske karriere etter 16 år som en av Erna Solbergs nærmeste medarbeidere.

- Jeg har hatt drømmejobben. Men det er en tid for alt. Tre og et halvt år som stabssjef ved SMK ble nok. Å kombinere stabssjefrollen med hverdagen som alenemor til tre har vært krevende for alle parter. Jeg har ikke hatt noen Sindre som har kunnet ta ansvaret hjemme, og jeg har ingen familie i Oslo. Jeg håper jeg får jobber som krever mye av meg, men jeg skal ikke være tilgjengelig 24 timer i døgnet, 365 dager i året, sier Julie Brodtkorb til Dagbladet.

Hun gir seg fra og med fredag, og Lars Øy, som også har vært en av Solbergs nære medarbeidere gjennom en årrekke, tar over jobben.

- Jeg føler at nok er nok, for meg og barna. Min kjæreste bor i Portugal og har gjort det så lenge vi har vært sammen. Jeg har kommet til et punkt hvor det er naturlig for meg å overlate jobben til en annen, konstaterer Brodtkorb.

