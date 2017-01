Jussprofessor: - Alvorlig for Thommessen

ANNONSE

– Hvis dette i hovedtrekk skulle bli stående, vil resultatet kunne bli at et enstemmig Stortinget uttrykker en krass kritikk av presidentskapet. Det vil i seg selv være en uvanlig reaksjon, sier professor Eivind Smith ved Institutt for offentlig rett ved Universitetet i Oslo.

Eivind Smith. Foto: Universitetet i Oslo

– Hva stortingspresidenten eller andre i presidentskapet vil gjøre med det, er opp til dem selv. I deres sted ville jeg kanskje vurdere å be om å bli fritatt fra vervet, sier han til NTB.

Stortingets presidentskap får i et brev fra kontroll- og konstitusjonskomiteen alvorlige anklager rettet mot seg.

I brevet tegnes det et bilde av at presidentskapet har handlet uten lovhjemmel, gått ut over sine fullmakter og forsøkt å hindre at viktig opplysninger ble kjent for Stortinget.

Thommessen tilbakeviser kritikken.